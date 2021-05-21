Anac autoriza voos da Itapemirim, que abrirá rota para Vitória em setembro

Avião da ITA, que ofertará voos em Vitória a partir de 1º de setembro Crédito: Divulgação/Itapemirim

A outorga foi aprovada pela diretoria colegiada da Anac em reunião deliberativa realizada na tarde de quinta-feira (20), e publicada no Diário Oficial da União desta sexta (21). A aprovação foi a última das cinco etapas do processo de obtenção do Certificado de Operadora Aéreo (COA) pela Itapemirim, conforme explicou o órgão regulador.

“As etapas do processo envolveram a preparação e análise documental, as inspeções e avaliações das demonstrações (bases de operações e manutenção, treinamento, voos de avaliação, exame de tripulantes) e a certificação”, informou a agência.

Ainda segundo a Anac, agora a Itapemirim poderá realizar “serviços de transporte aéreo público regular e não regular de passageiro, carga e mala postal, doméstico e internacional.”

VOO INAUGURAL E DESTINOS

Após a liberação, a companhia confirmou nesta sexta-feira (21) o cronograma com 35 destinos previstos até junho de 2022. O voo inaugural será realizado no dia 29 de junho, entre os aeroportos de Guarulhos (SP) e Brasília (DF), com a renda revertida para instituições beneficentes.

Já no dia 30 serão iniciadas as operações comerciais em sete cidades: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Porto Alegre (RS), , Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA).

Novos destinos devem ser incorporados a malha da empresa a cada mês, a medida que mais aeronaves cheguem. Atualmente, a Itapemirim já conta com dois aviões modelo Airbus A320, com capacidade para transportar até 162 passageiros. Veja o cronograma de destinos e datas:

VENDA ABERTA COM PASSAGENS A PARTIR DE R$ 119

A venda das passagens aéreas da Itapemirim foi iniciada no início da tarde desta sexta no site da ITA . Os bilhetes também serão comercializados por meio de agências de viagens parcerias.

Para o lançamento do negócio, a companhia informou que está oferecendo tarifas especiais de lançamento, a partir de R$ 119,90, incluindo em feriados. Um diferencial é o despacho de bagagem, que será gratuito.

A configuração das aeronaves da ITA prevê 18 assentos a menos em relação ao máximo do modelo, uma customização a pedido da empresa para possibilitar mais espaço entre as poltronas, conforme esclareceu a companhia.

“Além do conforto, a companhia ainda vai oferecer serviços diferenciados, como despacho gratuito de bagagem para todas as classes tarifárias e marcação de assento sem custo adicional. Quando possível (por conta da pandemia), os passageiros também terão à disposição serviço de bordo diferenciado”, destacou, por nota.

EXPECTATIVA ANTERIOR ERA DE QUE VOOS COMEÇASSEM POR VITÓRIA

A confirmação dos voos no Estado a partir do segundo semestre contrariam a expectativa inicial de que a Itapemirim iniciasse os voos pelo Aeroporto de Vitória . Em setembro de 2020, o presidente do Grupo Itapemirim, Sidney Piva de Jesus, chegou a anunciar que o primeiro voo da companhia teria como destino a Capital capixaba. Seria, segundo ele, uma homenagem ao Estado pelo fato da empresa de transportes ter nascido em terras capixabas.

Ao lado de outros executivos do grupo, Piva se reuniu na ocasião com o governador Renato Casagrande e com gestores do Grupo Zurich Airport, que opera o Aeroporto de Vitória. Na época ele cravou que o primeiro voo da nova companhia para Vitória, disse que a data da operação inaugural era 1º de março de 2021, e ainda que a capital capixaba seria um hub nacional da companhia. Além do início da operação por Vitória não ter se confirmado, a data de começo prevista também não se concretizou em função do processo de certificação.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO FOI IMPEDIMENTO, DIZ ANAC

Entretanto, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), esses acontecimentos não influenciaram de modo algum a certificação da empresa como operadora aérea.

"A análise da ANAC é estritamente técnica e considera o cumprimento das normas de aviação vigentes na agência", esclareceu.