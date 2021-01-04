Pistas do Aeroporto de Vitória vão passar por obras para evitar alagamentos

"A gente vai ter uma drenagem, instalação e aprimoramento do sistema de drenagem das taxiways para que elas sejam compatíveis com volumes [intensos] de chuvas. Não é complexo e é algo que está no nosso programa de investimentos. Mesmo em eventos de muita chuva, [o alagamento] acontece em três pistas de taxiamento, e o aeroporto tem 12, ou seja, em momento algum isso inviabiliza as operações"