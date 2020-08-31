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Ricardo Gesse é o novo CEO do Aeroporto de Vitória no ES

O executivo atuava como diretor-geral da Floripa Airport. Com a criação de uma diretoria única da Zurich Airport, ele comandará os aeroportos de Vitória, Macaé e Florianópolis

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 18:39
Ricardo Gesse, novo CEO do Aeroporto de Vitória Crédito: Felipe Carneiro/ divulgação
O atual diretor-geral da Floripa Airport, Ricardo Gesse, será o CEO dos três aeroportos da Zurich Airport Latin America (Zala) no país, o de Vitória, no Espírito Santo, Macaé (RJ) e Florianópolis (SC). A partir desta terça-feira (1º), a diretoria desses aeroportos será unificada. A medida já fazia parte dos planos do grupo.
De acordo com a Zurich, Ricardo Gesse tem uma longa carreira no setor de aviação. Ele ocupou posições de liderança em companhias aéreas, aeroportos e empresas de assistência ao transporte aéreo em terra. Em Florianópolis, foi diretor de operações, desde o início da administração privada do aeroporto, em janeiro de 2018, até dezembro de 2019, quando se tornou diretor-geral. 

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No período, foi responsável pelo processo de transferência operacional do antigo para o novo terminal internacional de passageiros da capital catarinense. Agora à frente dos três aeroportos, Gesse se reportará diretamente ao Conselho de Administração dos aeroportos.
A nova estrutura vai acelerar a troca de experiências bem-sucedidas entre os aeroportos e, ao mesmo tempo, permite alinhar o nosso estilo de administração em todas as concessões do Grupo. Operamos todos os nossos aeroportos, com foco para a excelência nos serviços, gestão eficiente, práticas inovadoras, sem abrir mão de uma busca constante para encantar nossos passageiros e visitantes com a magia da aviação. É um conceito que vem sendo bem recebido. Bons exemplos são os reconhecimentos dos aeroportos de Florianópolis e de Vitória como melhores do Brasil em quesitos e categorias da última pesquisa SAC, comenta Ricardo Gesse.
Matthias Poeter, atual CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária dos aeroportos de Vitória e Macaé, se despede do Grupo Zurich Airport nesta transição. Matthias esteve à frente da administração por mais de um ano, fazendo parte de momentos importantes da concessão, como a assinatura do contrato e a transição da Infraero para o Grupo Zurich Airport.

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