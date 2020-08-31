Ricardo Gesse é o novo CEO do Aeroporto de Vitória no ES

Ricardo Gesse, novo CEO do Aeroporto de Vitória Crédito: Felipe Carneiro/ divulgação

Ricardo Gesse, será o CEO dos três aeroportos da Zurich Airport Latin America (Zala) no país, o de O atual diretor-geral da Floripa Airport,, será o CEO dos três aeroportos da Zurich Airport Latin America (Zala) no país, o de Vitória , no Espírito Santo, Macaé (RJ) e Florianópolis (SC). A partir desta terça-feira (1º), a diretoria desses aeroportos será unificada. A medida já fazia parte dos planos do grupo.

De acordo com a Zurich, Ricardo Gesse tem uma longa carreira no setor de aviação. Ele ocupou posições de liderança em companhias aéreas, aeroportos e empresas de assistência ao transporte aéreo em terra. Em Florianópolis, foi diretor de operações, desde o início da administração privada do aeroporto, em janeiro de 2018, até dezembro de 2019, quando se tornou diretor-geral.

No período, foi responsável pelo processo de transferência operacional do antigo para o novo terminal internacional de passageiros da capital catarinense. Agora à frente dos três aeroportos, Gesse se reportará diretamente ao Conselho de Administração dos aeroportos.

A nova estrutura vai acelerar a troca de experiências bem-sucedidas entre os aeroportos e, ao mesmo tempo, permite alinhar o nosso estilo de administração em todas as concessões do Grupo. Operamos todos os nossos aeroportos, com foco para a excelência nos serviços, gestão eficiente, práticas inovadoras, sem abrir mão de uma busca constante para encantar nossos passageiros e visitantes com a magia da aviação. É um conceito que vem sendo bem recebido. Bons exemplos são os reconhecimentos dos aeroportos de Florianópolis e de Vitória como melhores do Brasil em quesitos e categorias da última pesquisa SAC, comenta Ricardo Gesse.