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Aeroporto de Vitória retoma voo direto para Brasília

O primeiro voo da nova rota doméstica, que estava paralisada por conta da pandemia, acontece na terça-feira (7) e será operado pela Gol Linhas Aéreas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:10

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:10

Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória retoma voos que foram paralisados por conta da pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
O Aeroporto de Vitória estreia na próxima semana uma nova rota doméstica, operada pela Gol Linhas Aéreas. A cia aérea irá voar a frequência Vitória - Brasília três vezes por semana. O voo direto já existia antes da pandemia, mas não era operado pela Gol. A novidade também será implementada em Florianópolis (SC), também operado pelo grupo Zurich Airport.
No Aeroporto de Vitória, o primeiro voo acontece na terça-feira (7) e, em Florianópolis, na quarta-feira (8). A Gol Linhas Aéreas, por enquanto, será a única cia aérea a operar a rota para Brasília nas duas cidades. Como é tradição na aviação, o primeiro pouso da nova rota terá uma saudação especial, que está sendo preparada pelos dois aeroportos.
Esse avanço reflete a parceria da concessionária com as companhias aéreas, que buscam retomar de forma segura a oferta de novos voos, ampliando a possibilidade para quem precisa voar, afirma Matthias Poeter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Vitória.
Em um momento tão difícil do setor aéreo em todo o mundo, a aposta de uma cia aérea em uma nova rota tem um significado importante de retomada e sinaliza o potencial do nosso mercado acrescenta Ricardo Gesse, diretor-geral da Floripa Airport.

MAIS DETALHES DAS ROTAS

Aeroporto de Vitória
  • Chegadas às 22h50: terças, quintas e domingos
  • Partidas às 6h20: quartas, sextas e segundas-feiras
Aeroporto de Florianópolis
  • Chegadas às 23h05: segundas, quartas e sextas
  • Partidas às 06h05: terças, quintas e sábados

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