Aeroporto de Vitória retoma voo direto para Brasília

Aeroporto de Vitória retoma voos que foram paralisados por conta da pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva

O Aeroporto de Vitória estreia na próxima semana uma nova rota doméstica, operada pela Gol Linhas Aéreas. A cia aérea irá voar a frequência Vitória - Brasília três vezes por semana. O voo direto já existia antes da pandemia, mas não era operado pela Gol. A novidade também será implementada em Florianópolis (SC), também operado pelo grupo Zurich Airport.

No Aeroporto de Vitória, o primeiro voo acontece na terça-feira (7) e, em Florianópolis, na quarta-feira (8). A Gol Linhas Aéreas, por enquanto, será a única cia aérea a operar a rota para Brasília nas duas cidades. Como é tradição na aviação, o primeiro pouso da nova rota terá uma saudação especial, que está sendo preparada pelos dois aeroportos.

Esse avanço reflete a parceria da concessionária com as companhias aéreas, que buscam retomar de forma segura a oferta de novos voos, ampliando a possibilidade para quem precisa voar, afirma Matthias Poeter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Vitória.

Em um momento tão difícil do setor aéreo em todo o mundo, a aposta de uma cia aérea em uma nova rota tem um significado importante de retomada e sinaliza o potencial do nosso mercado acrescenta Ricardo Gesse, diretor-geral da Floripa Airport.

MAIS DETALHES DAS ROTAS

Aeroporto de Vitória

Chegadas às 22h50: terças, quintas e domingos

Partidas às 6h20: quartas, sextas e segundas-feiras

Aeroporto de Florianópolis

Chegadas às 23h05: segundas, quartas e sextas