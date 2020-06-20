Aeroporto de Vitória tem queda de 92% no número de passageiros

Aeroporto de Vitória: movimento deve melhorar em julho Crédito: Alberto Borém

Basta olhar para o céu para constatar o impacto da pandemia do novo coronavíru s na atividade econômica. Um dos melhores indicadores da crise é o movimento de passageiros e aviões no Aeroporto de Vitória . Em maio, segundo a empresa que administra o terminal, a queda chegou a 92% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Aos números: em maio de 2019 embarcaram na capital capixaba 140.100 passageiros ante 10.199 no mês passado. Em relação ao desembarque, o mesmo percentual: em maio de 2019, chegaram a Vitória 128.943 passageiros e partiram da capital capixaba, em maio de 2020, 10.443.

MOVIMENTO DESPENCA

O movimento de aviões também despencou no mês passado, o terceiro em que as medidas de isolamento social estão em vigor. No quinto mês do ano passado, pousaram no Aeroporto Eurico Sales 1.816 aeronaves; no mês passado, 434 - queda de 76%. A queda do índice de decolagens foi de 71%: em maio de 2019, pousaram 1.818 aviões; no mês passado, 526.

O aumento em mais de 100% da movimentação do aeroporto, segundo Matthias Poeter, reflete o aumento progressivo na oferta de voos pelas companhias aéreas. “Desde o início da pandemia do coronavírus, o aeroporto tem operado com malha aérea essencial, com poucos voos, para evitar a disseminação da doença. Desde o início do mês de junho, há uma retomada gradual das operações e a oferta por parte das companhias. Em julho, a demanda pode ser maior e agora há mais opções para quem precisa viajar", explica.

A partir do dia 1º de julho, serão retomados voos para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com opções em quatro dias da semana, pela companhia aérea Latam.