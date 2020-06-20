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Leonel Ximenes

Aeroporto de Vitória tem queda de 92% no número de passageiros

Efeito da pandemia do novo coronavírus impactou fortemente também o movimento de pousos e decolagens de aviões

Públicado em 

20 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aeroporto de Vitória funciona normalmente, apesar da apreensão dos passageiros
Aeroporto de Vitória: movimento deve melhorar em julho Crédito: Alberto Borém
Basta olhar para o céu para constatar o impacto da pandemia do novo coronavírus na atividade econômica. Um dos melhores indicadores da crise é o movimento de passageiros e aviões no Aeroporto de Vitória. Em maio, segundo a empresa que administra o terminal, a queda chegou a 92% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Aos números: em maio de 2019 embarcaram na capital capixaba 140.100 passageiros ante 10.199 no mês passado. Em relação ao desembarque, o mesmo percentual: em maio de 2019, chegaram a Vitória 128.943 passageiros e partiram da capital capixaba, em maio de 2020, 10.443.

MOVIMENTO DESPENCA

O movimento de aviões também despencou no mês passado, o terceiro em que as medidas de isolamento social estão em vigor. No quinto mês do ano passado, pousaram no Aeroporto Eurico Sales 1.816 aeronaves; no mês passado, 434 - queda de 76%. A queda do índice de decolagens foi de 71%: em maio de 2019, pousaram 1.818 aviões; no mês passado, 526.
Mas, apesar dos números da crise, há um certo otimismo no ar. Segundo o diretor-presidente da ASeB,  empresa que administra o aeroporto,  a movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória no mês de julho deve dobrar em relação a junho, totalizando uma média de 68 mil passageiros, entre embarques e desembarques.
O aumento em mais de 100% da movimentação do aeroporto, segundo Matthias Poeter, reflete o aumento progressivo na oferta de voos pelas companhias aéreas. “Desde o início da pandemia do coronavírus, o aeroporto tem operado com malha aérea essencial, com poucos voos, para evitar a disseminação da doença. Desde o início do mês de junho, há uma retomada gradual das operações e a oferta por parte das companhias. Em julho, a demanda pode ser maior e agora há mais opções para quem precisa viajar", explica.
A partir do dia 1º de julho, serão retomados voos para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com opções em quatro dias da semana, pela companhia aérea Latam.
“Além dessa novidade, o Aeroporto de Vitória oferta voos para o RIOgaleão, Guarulhos, Salvador e Santos Dumont. Toda a operação segue as recomendações dos órgãos de saúde e são rigorosamente fiscalizadas pela administradora”, destacou o executivo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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