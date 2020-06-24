Aeroporto de Vitória tenta vencer crise e atrair voos internacionais

Aeroporto de Vitória que é administrado pela empresa ASeB Crédito: Fernando Madeira

O primeiro voo internacional do aeroporto capixaba, que estava previsto para acontecer em julho, foi adiado. No entanto, o CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), Matthias Poeter, responsável pela administração do terminal de Vitória , afirmou, em entrevista à rádio CBN Vitória, que a empresa segue com estudos avançados para futuras conexões com Chile e Argentina.

Desde novembro de 2019, o terminal teve a homologação da internacionalização pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Mas a falta de demanda e a chegada do novo coronavírus no Espírito Santo são obstáculos para atrair rotas exteriores.

Enquanto os voos internacionais não acontecem, o aeroporto segue com os planos para a retomada da oferta dos destinos nacionais. A ASeB anunciou a volta dos voos diretos para Congonhas (SP) e Salvador (BA) a partir do dia 1° de julho.

Com a retomada, 305 voos serão operados no mês de julho, o que representa um crescimento de 130% frente à malha aérea de junho e uma projeção de aumento de 150% no volume de passageiros.

A conexão com Salvador vai contar com três frequências semanais, operadas pela companhia aérea GOL. Os voos irão acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, com partida de Vitória às 12h40 e chegada em Salvador às 14h10, e saindo de Salvador às 14h40, aterrissando às 16h20 em Vitória.

Outra novidade anunciada para julho é a retomada dos voos para Congonhas (SP). A programação inclui opções às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, operadas pela Latam. Já a Aérea Azul divulgou a alteração dos modelos das suas aeronaves, aumentando a capacidade de passageiros por voo.