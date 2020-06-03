Aeroporto de Vitória retoma voos frequentes para o Rio de Janeiro

Aeroporto de Vitória estava apenas com voos essenciais para três destinos Crédito: Carlos Alberto Silva

A partir de 10 de junho a companhia aérea Gol vai retomar a rota entre o aeroporto de Vitória e o Galeão, no Rio de Janeiro. Serão disponibilizados um voo por dia, seis dias por semana.



"Reforçamos que, no aeroporto da capital fluminense, os clientes capixabas terão conexão imediata para localidades no Nordeste, como Salvador, Recife, Natal, João Pessoa, Fortaleza e Aracaju", afirmou a empresa, em nota.

DETALHES DOS NOVOS VOOS:

Vitória (VIX)-Rio de Janeiro (GIG) - 08:25 - Segunda, terça, quarta, quinta e sábado.

Rio de Janeiro (GIG)-Vitória (VIX) - 19:20 - Segunda, terça, quarta, sexta e domingo.



NOVAS REGRAS PARA CONTROLE DA PANDEMIA

A Gol informou ainda que, por conta do risco de transmissão da Covid-19, reforçou a higiene das aeronaves com atenção redobrada aos assentos e aos braços das poltronas, aos cintos de segurança, às bandejas, ao piso e às paredes.

Também há novas regras para os passageiros, que serão obrigados a usar máscaras em todos os voos em operação. "Além disso, foi aprimorado o processo de limpeza noturna com o uso de um desinfetante de grau hospitalar para as galerias de serviço e todas as áreas de uso interno na cabine, incluindo a dos pilotos. Luvas e máscaras já vinham sendo distribuídas aos colaboradores de ar e solo, além de a companhia deixar à disposição álcool em gel para todos", afirmou a empresa.

Outras medidas tomadas pela companhia foram o desligamento de totens de autosserviço e o uso de adesivos para demarcar a distância mínima durante o processo de embarque e também a bordo, além do fechamento da sala vip dos aeroportos.



VOOS ESSENCIAIS