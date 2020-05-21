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Em meio à pandemia

Com novos voos, operações no Aeroporto de Vitória crescem 33%

Ampliação da chamada malha aérea essencial dará aos passageiros mais opções de rotas e horários. Terminal também vai ganhar novo voo de cargueiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 19:28

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 19:28

Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória é concedido à Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) desde janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio a pandemia do coronavírus, a disponibilidade de voos vai aumentando para a população capixaba. Com a ampliação dos voos da chamada malha aérea essencial, os passageiros que precisam viajar neste período a partir do Aeroporto de Vitória terão mais opções de rotas e horários.
Com isso, o Aeroporto de Vitória, concedido à Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), aumentará em 33% da sua demanda operacional. "Trata-se de um aumento sutil do número de voos e horários, mas de grande efeito para a comodidade de quem precisa se deslocar pelo país ou utilizar os serviços de transporte aéreo", afirma Matthias, CEO da ASeB.

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Conforme A Gazeta já mostrou, a partir do dia 24 de maio a Azul Linhas Aéreas vai oferecer novas opções de voos para Campinas, cidade paulista que concentra o principal hub da companhia aérea, o que possibilita aos passageiros conexão para diversos destinos no país.
Os voos acontecerão às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, às 18h20, com todas as medidas de segurança durante o embarque e dentro da aeronave, para quem precisa viajar nesse momento.
Além do voo de passageiros, o aeroporto também contará com novo voo de cargas. A partir do dia 25 de maio, o Cargo/DOM - Twoflex, que passará a se chamar Azul Conecta, ligará a capital do Espírito Santo a Salvador.
A concessionária responsável pela administração do aeroporto reforça que a malha aérea pode sempre sofrer alterações e que os passageiros com voos marcados para este período procurem, por telefone ou canais digitais, a respectiva cia aérea para adequação à malha essencial

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