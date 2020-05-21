Com novos voos, operações no Aeroporto de Vitória crescem 33%

Aeroporto de Vitória é concedido à Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) desde janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio a pandemia do coronavírus , a disponibilidade de voos vai aumentando para a população capixaba. Com a ampliação dos voos da chamada malha aérea essencial, os passageiros que precisam viajar neste período a partir do Aeroporto de Vitória terão mais opções de rotas e horários.

Com isso, o Aeroporto de Vitória, concedido à Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), aumentará em 33% da sua demanda operacional. "Trata-se de um aumento sutil do número de voos e horários, mas de grande efeito para a comodidade de quem precisa se deslocar pelo país ou utilizar os serviços de transporte aéreo", afirma Matthias, CEO da ASeB.

Conforme A Gazeta já mostrou, a partir do dia 24 de maio a Azul Linhas Aéreas vai oferecer novas opções de voos para Campinas , cidade paulista que concentra o principal hub da companhia aérea, o que possibilita aos passageiros conexão para diversos destinos no país.

Os voos acontecerão às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, às 18h20, com todas as medidas de segurança durante o embarque e dentro da aeronave, para quem precisa viajar nesse momento.

Além do voo de passageiros, o aeroporto também contará com novo voo de cargas. A partir do dia 25 de maio, o Cargo/DOM - Twoflex, que passará a se chamar Azul Conecta, ligará a capital do Espírito Santo a Salvador.