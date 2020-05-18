Aeroporto de Vitória conquista certificação ambiental inédita

Saguão do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A certificação da Anac, implementada no final do último ano, premia os aeroportos que cumpriram com diversos critérios e comprovaram iniciativas proativas ligadas à sustentabilidade das operações aéreas. Segundo a ASeB, desde o início da gestão, em janeiro, a empresa, conta com uma equipe focada na criação e implantação dos programas ambientais.

Estamos contentes que no primeiro ano de gestão, conseguimos executar projetos de cunho social e ambiental nos nossos aeroportos e na comunidade do entorno, reforçando o compromisso com nosso público, de um trabalho sério e sustentável. Essa certificação mostra que estamos no caminho certo, afirma o CEO da ASeB, Matthias Poeter.

Nesta primeira edição, os participantes poderiam alcançar um dos três níveis: inicial, intermediário e avançado, de acordo com a pontuação atingida. O Aeroporto de Vitória conquistou o nível intermediário e o de Macaé, o inicial.