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Aeroporto de Vitória conquista certificação ambiental inédita

Anac premiou os aeroportos que cumpriram critérios e comprovaram iniciativas proativas ligadas à sustentabilidade das operações aéreas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 15:47

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 15:47

Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
Saguão do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os aeroportos de Vitória (ES) e Macaé (RJ) receberam da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a certificação ambiental de Aeródromos Sustentáveis, que reconhece os aeroportos comprometidos com o desenvolvimento sustentável do setor aéreo. Os dois terminais são administrados pela empresa Aeroportos Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport.
A certificação da Anac, implementada no final do último ano, premia os aeroportos que cumpriram com diversos critérios e comprovaram iniciativas proativas ligadas à sustentabilidade das operações aéreas. Segundo a ASeB, desde o início da gestão, em janeiro, a empresa, conta com uma equipe focada na criação e implantação dos programas ambientais.

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Estamos contentes que no primeiro ano de gestão, conseguimos executar projetos de cunho social e ambiental nos nossos aeroportos e na comunidade do entorno, reforçando o compromisso com nosso público, de um trabalho sério e sustentável. Essa certificação mostra que estamos no caminho certo, afirma o CEO da ASeB, Matthias Poeter.
Nesta primeira edição, os participantes poderiam alcançar um dos três níveis: inicial, intermediário e avançado, de acordo com a pontuação atingida. O Aeroporto de Vitória conquistou o nível intermediário e o de Macaé, o inicial.
Nosso objetivo para o próximo ano é a melhoria contínua de todos os programas, para atingirmos o nível avançado de maturidade ambiental, completou Poeter.

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