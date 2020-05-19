Companhia aérea aumenta voos de Vitória para Campinas durante pandemia

Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Aparentemente indo na contramão da tendência atual de isolamento social, medida imposta para conter o avanço do novo coronavírus , a companhia aérea Azul deverá, a partir do dia 24 de maio, ampliar a quantidade de voos realizados entre Vitória e Campinas, no Estado de São Paulo , passando de seis para dez voos semanais. De acordo com a empresa, o que justifica a decisão é a análise de que, apesar da queda na busca por voos, Vitória tem potencial para recompor a oferta de viagens aéreas.

Segundo Vitor Silva, de 31 anos, gerente de planejamento de malha da Azul, serão realizados um voo diário para Belo Horizonte, dois para Campinas, a depender do dia, e um para o Rio de Janeiro , às segundas e sextas-feiras. "Existe um tráfego natural de pessoas que precisam usar o transporte, dentre elas os médicos, agentes públicos, entre outros que precisam continuar se locomovendo. A necessidade de logística tem se feito necessária. Em alguns locais há ainda bloqueio de transporte rodoviário, por exemplo. E o aeroporto adota protocolos de segurança, então é seguro e rápido viajar em transporte aéreo. Estamos dosando a quantidade de voos conforme a necessidade", esclareceu.

Sobre os cuidados tomados pela companhia aérea para evitar contaminação dos passageiros e dos funcionários, Silva explicou que estão sendo adotados todos os protocolos técnicos, sendo oferecido álcool em gel para todos e sendo obrigatório o uso de máscaras, desde o check-in. "Além disso, os tripulantes têm a temperatura medida constantemente e está sendo adotado rígido processo de limpeza das aeronaves, que estão ficando mais tempo em solo para a limpeza", acrescentou.

DEMAIS COMPANHIAS

Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que está operando com a malha essencial neste mês de maio, com um voo diário, que vai de Vitória a Guarulhos, em São Paulo, e que, a partir de junho, haverá também o voo diário Vitória ao Galeão, no Rio de Janeiro. "Caso tenha uma melhora na demanda, a Companhia estará pronta para retomar mais frequências, e lembramos que a malha está sujeita a alterações".

Já a Latam informou que reduziu em 95% suas operações programadas para abril e maio de 2020, mantendo apenas operações domésticas reduzidas no Brasil e no Chile.

No mercado internacional, a companhia opera em maio somente as rotas Santiago a Miami e São Paulo a Miami, com seis e três frequências semanais, respectivamente, além de duas frequências semanais na rota São Paulo-Frankfurt a partir de 19 de maio.