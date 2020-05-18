Barreira sanitária na rodoviária de Vitória já abordou quase 5 mil pessoas
Como forma de conter o contágio do novo coronavírus, a Prefeitura de Vitória instalou, no último dia 24, uma barreira sanitária na rodoviária de Vitória. Até a última sexta-feira (15), segundo informações da prefeitura, 4.666 pessoas foram abordadas por servidores para a identificação de algum sintoma gripal.
Dentre as quase 5 mil avaliações, em 35 casos os indivíduos apresentavam sintomas semelhantes ao da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
A barreira instalada pela Vigilância Epidemiológica da Capital, em sua ação, faz a medição de temperatura dos passageiros em desembarcam na Ilha do Príncipe, onde fica localizada a rodoviária.
CORONAVÍRUS NO ES
Em sua última atualização, até a tarde desta segunda-feira (18), o Painel Covid-19 registrava 302 mortes e 7.157 casos confirmados de Covid-19. A plataforma do governo do ES informava 17 novos óbitos e 413 casos nas últimas 24h.
A capital Vitória tem 1.351 casos e 58 óbitos, segundo informações do painel.