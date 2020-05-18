Pessoas usam máscaras como forma de proteção co novo coronavírus

Barreira sanitária na rodoviária de Vitória já abordou quase 5 mil pessoas

Dentre as quase 5 mil avaliações, em 35 casos os indivíduos apresentavam sintomas semelhantes ao da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

A barreira instalada pela Vigilância Epidemiológica da Capital, em sua ação, faz a medição de temperatura dos passageiros em desembarcam na Ilha do Príncipe, onde fica localizada a rodoviária.