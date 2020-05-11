Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Vila Velha monta barreira sanitária na descida da Terceira Ponte

Ação teve apoio da Guarda Municipal e mediu a temperatura de 59 pessoas; barreiras sanitárias serão formadas todos os dias, em locais diferentes, segundo prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 18:45

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 18:45

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha mediram temperatura de motoristas nesta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de VV
A Prefeitura de Vilha Velha, com o apoio da Guarda Municipal, começou nesta segunda-feira (11) uma nova etapa do combate ao coronavírus. Serão implementadas barreiras sanitárias intinerantes, nas quais os agentes vão medir a temperatura dos motoristas e dos ocupantes do carro, dar orientações sobre o uso de máscaras e condições de higiene para prevenir a Covida-19, além da fiscalização de trânsito.
Neste primeiro dia de fiscalização, a barreira foi montada na descida da Terceira Ponte, na Rua Ignácio Higino, das 16h às 17h40. Segundo a prefeitura, foram abordados 43 veículos. No total, 59 pessoas receberam instruções de prevenção ao coronavírus e utilização de máscaras, além de terem a temperatura medida. Não houve nenhum registro de febre.
Segundo o Secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações de enfrentamento ao Covid-19 e, caso as temperaturas apresentem alterações, as pessoas serão orientadas pelos agentes da Guarda Municipal a buscarem socorro médico.
A Prefeitura de Vila Velha não informou os horários ou a localização exata para impedir que os motoristas furem as barreiras sanitárias. A ação ocorrerá todos os dias, pela manhã e a tarde, em horários alternados e as barreiras serão montadas em áreas de divisa de municípios, pela manhã em um local e a tarde em outro.

Veja Também

Covid-19 se espalha na periferia e mais mortes são estimadas em Vila Velha

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 4.819 e mortes chegam a 196

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados