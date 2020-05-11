Vila Velha monta barreira sanitária na descida da Terceira Ponte

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha mediram temperatura de motoristas nesta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de VV

A Prefeitura de Vilha Velha, com o apoio da Guarda Municipal, começou nesta segunda-feira (11) uma nova etapa do combate ao coronavírus. Serão implementadas barreiras sanitárias intinerantes, nas quais os agentes vão medir a temperatura dos motoristas e dos ocupantes do carro, dar orientações sobre o uso de máscaras e condições de higiene para prevenir a Covida-19, além da fiscalização de trânsito.

Neste primeiro dia de fiscalização, a barreira foi montada na descida da Terceira Ponte, na Rua Ignácio Higino, das 16h às 17h40. Segundo a prefeitura, foram abordados 43 veículos. No total, 59 pessoas receberam instruções de prevenção ao coronavírus e utilização de máscaras, além de terem a temperatura medida. Não houve nenhum registro de febre.

Segundo o Secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações de enfrentamento ao Covid-19 e, caso as temperaturas apresentem alterações, as pessoas serão orientadas pelos agentes da Guarda Municipal a buscarem socorro médico.