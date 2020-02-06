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Satisfação

Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país

Na categoria de até 5 milhões de usuários por ano, terminal do Estado ficou em segundo lugar, perdendo para o novo Aeroporto de Florianópolis

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 16:53
A empresa com origem suíça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) é administradora do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Aeroporto de Vitória, que era considerado o terceiro melhor do país até o terceiro trimestre de 2019, caiu para a quarta colocação, na Pesquisa de Satisfação de Passageiro e de Desempenho Aeroportuário, divulgada nesta quinta-feira (6) pelo Ministério da Infraestrutura. O levantamento foi feito nos últimos três meses de 2019.
Na categoria de terminais que movimentam até 5 milhões de passageiros ao ano, o Eurico de Aguiar Salles ficou com o segundo melhor desempenho, um degrau abaixo do estudo anterior, entre os oito locais avaliados. 

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A perda de posição está relacionada a inauguração do novo Aeroporto de Florianópolis, administrado pela empresa Zurich  Airport, que também é a concessionária, desde janeiro, do  Aeroporto de Vitória. O terminal de Santa Catarina subiu no ranking, ficando na frente: 2º lugar geral e em 1º na categoria até 5 milhões de passageiros.
Na pesquisa, feita no último trimestre do ano passado, passageiros atribuíram notas de 1 a 5 para 32 indicadores, sendo um de Satisfação Geral, o qual o Aeroporto de Vitória ficou com 4,64, avanço de 1,5% em relação à sondagem do mesmo período de 2018.

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Os indicadores mais bem avaliados pelos viajantes de Vitória foram: Tempo de fila na inspeção de segurança (4,76), disponibilidade de sanitários (4,54), limpeza dos sanitários (4,64), disponibilidade de assentos na sala de embarque (4,66) e limpeza geral do aeroporto (4,77).
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As cinco melhores notas do Aeroporto de Vitória

01

Tempo de fila na inspeção de segurança

Nota
4.76

02

Limpeza geral

Nota
4.77

03

Disponibilidade de assentos na sala de embarque

Nota
4.66

04

Avaliação geral

Nota
4.64

05

Disponibilidade de sanitários

Nota
4.54

RANKING DOS MELHORES AEROPORTOS DO PAÍS

  1. Campinas  4,80 (+0,1%)
  2. Florianópolis  4,78 (+22,5%)
  3. Curitiba  4,75 (0,0%)
  4. Vitória  4,64 (+1,3%)
  5. Maceió  4,58 (+1,6%)
  6. Confins  4,57 (-1,0%)
  7. Goiânia  4,54 (+0,1%)
  8. Porto Alegre  4,51 (+4,5%)
  9. Brasília  4,50 (+1,6%)
  10. Manaus  4,49 (-0,9%)
  11. Fortaleza  4,49 (+8,4%)
  12. Rio-Galeão  4,46 (+0,2%)
  13. Rio-Santos Dumont  4,40 (-0,2%)
  14. Natal  4,39 (+0,1%)
  15. Recife  4,37 (-1,6%)
  16. Salvador  4,37 (+4,4%)
  17. SP-Congonhas  4,36 (+0,5%)
  18. SP-Guarulhos  4,35 (0,0%)
  19. Cuiabá  4,29 (-1,0%)
  20. Belém  4,26 (+4,2%)

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