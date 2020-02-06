Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país

O Aeroporto de Vitória, que era considerado o terceiro melhor do país até o terceiro trimestre de 2019, caiu para a quarta colocação, na Pesquisa de Satisfação de Passageiro e de Desempenho Aeroportuário, divulgada nesta quinta-feira (6) pelo Ministério da Infraestrutura. O levantamento foi feito nos últimos três meses de 2019.
Na categoria de terminais que movimentam até 5 milhões de passageiros ao ano, o Eurico de Aguiar Salles ficou com o segundo melhor desempenho, um degrau abaixo do estudo anterior, entre os oito locais avaliados.
A perda de posição está relacionada a inauguração do novo Aeroporto de Florianópolis, administrado pela empresa Zurich Airport, que também é a concessionária, desde janeiro, do Aeroporto de Vitória. O terminal de Santa Catarina subiu no ranking, ficando na frente: 2º lugar geral e em 1º na categoria até 5 milhões de passageiros.
Na pesquisa, feita no último trimestre do ano passado, passageiros atribuíram notas de 1 a 5 para 32 indicadores, sendo um de Satisfação Geral, o qual o Aeroporto de Vitória ficou com 4,64, avanço de 1,5% em relação à sondagem do mesmo período de 2018.
Os indicadores mais bem avaliados pelos viajantes de Vitória foram: Tempo de fila na inspeção de segurança (4,76), disponibilidade de sanitários (4,54), limpeza dos sanitários (4,64), disponibilidade de assentos na sala de embarque (4,66) e limpeza geral do aeroporto (4,77).
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As cinco melhores notas do Aeroporto de Vitória
01
Tempo de fila na inspeção de segurança
Nota
4.76
02
Limpeza geral
Nota
4.77
03
Disponibilidade de assentos na sala de embarque
Nota
4.66
04
Avaliação geral
Nota
4.64
05
Disponibilidade de sanitários
Nota
4.54
RANKING DOS MELHORES AEROPORTOS DO PAÍS
- Campinas 4,80 (+0,1%)
- Florianópolis 4,78 (+22,5%)
- Curitiba 4,75 (0,0%)
- Vitória 4,64 (+1,3%)
- Maceió 4,58 (+1,6%)
- Confins 4,57 (-1,0%)
- Goiânia 4,54 (+0,1%)
- Porto Alegre 4,51 (+4,5%)
- Brasília 4,50 (+1,6%)
- Manaus 4,49 (-0,9%)
- Fortaleza 4,49 (+8,4%)
- Rio-Galeão 4,46 (+0,2%)
- Rio-Santos Dumont 4,40 (-0,2%)
- Natal 4,39 (+0,1%)
- Recife 4,37 (-1,6%)
- Salvador 4,37 (+4,4%)
- SP-Congonhas 4,36 (+0,5%)
- SP-Guarulhos 4,35 (0,0%)
- Cuiabá 4,29 (-1,0%)
- Belém 4,26 (+4,2%)