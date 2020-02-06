Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país

A empresa com origem suíça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) é administradora do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Na categoria de terminais que movimentam até 5 milhões de passageiros ao ano, o Eurico de Aguiar Salles ficou com o segundo melhor desempenho, um degrau abaixo do estudo anterior, entre os oito locais avaliados.

A perda de posição está relacionada a inauguração do novo Aeroporto de Florianópolis, administrado pela empresa Zurich Airport, que também é a concessionária, desde janeiro, do Aeroporto de Vitória . O terminal de Santa Catarina subiu no ranking, ficando na frente: 2º lugar geral e em 1º na categoria até 5 milhões de passageiros.

Na pesquisa, feita no último trimestre do ano passado, passageiros atribuíram notas de 1 a 5 para 32 indicadores, sendo um de Satisfação Geral, o qual o Aeroporto de Vitória ficou com 4,64, avanço de 1,5% em relação à sondagem do mesmo período de 2018.

Os indicadores mais bem avaliados pelos viajantes de Vitória foram: Tempo de fila na inspeção de segurança (4,76), disponibilidade de sanitários (4,54), limpeza dos sanitários (4,64), disponibilidade de assentos na sala de embarque (4,66) e limpeza geral do aeroporto (4,77).

PESQUISA DE SATISFAÇÃO As cinco melhores notas do Aeroporto de Vitória 01 Tempo de fila na inspeção de segurança Nota 4.76 02 Limpeza geral Nota 4.77 03 Disponibilidade de assentos na sala de embarque Nota 4.66 04 Avaliação geral Nota 4.64 05 Disponibilidade de sanitários Nota 4.54

RANKING DOS MELHORES AEROPORTOS DO PAÍS