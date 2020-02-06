Veja as companhias aéreas que cobram pela bagagem de mão

Aerolineas Argentinas

A empresa informou por nota que não cobra por bagagens de mão. "Mas os clientes precisam se atentar às regras da companhia, que determinam que a mala ou mochila precisa ter 10 kg e até 55 cm de altura. Já o artigo pessoal, que também é gratuito, precisa ser colocado no assento à frente, tendo dimensões máximas de 45 cm de altura e 35 cm de largura."

A Latam Airlines Brasil informou que segue as regras da Anac para transporte de bagagem de mão. Para voos com origem ou destino no Brasil e dentro do país, o peso máximo é de 10 kg. As bagagens devem atender às medidas de 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x largura x espessura). "A Latam Airlines Brasil disponibiliza as informações sobre a sua política de bagagens em todos os canais de comunicação oficiais da companhia, incluindo o site ", complementou por nota.

A Gol informou que não cobra e não tem planos de cobrar pelo transporte de mala de bordo. "Em virtude disso, a companhia continuará oferecendo ao cliente o benefício de levar, gratuitamente, uma bagagem de mão, com o volume de até 10 kg", afirmou por nota.

A American Airlines companhia que tem voos internacionais determina tamanho e peso para bagagem de mão que vai a bordo e para a bagagem de porão que será despachada. Para os voos que saem do Brasil é permitido uma bagagem de mão com até 56x36x23 cm mais um item pessoal de até 45x35x20cm sem custo adicional.

A aérea permite uma mala de mão (55x23x40cm) e um item pessoal (33x16x43cm) a bordo gratuitamente. Além da franquia de bagagem também são permitidos casacos, bolsa pequena (não superior a 25x30x14cm), saco de fraldas, carrinho de bebê, assento para crianças.

A Emiretes permite que o passageiro leve uma mala de até 7kg na cabine, no caso da classe econômica, gratuitamente. As dimensões da bagagem de mão não devem exceder 55x38x20 cm. Já na classe executiva e na primeira classe é permitido levar uma bagagem de mão nas mesmas condição, além de uma pasta ou porta terno de até 7kg.