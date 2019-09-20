Antes do embarque

Empresas aéreas obrigam passageiro a despachar bagagem de mão

Com número limitado de vagas para transporte interno de malas, a companhia pode exigir que você faça despacho. Especialistas alertam que empresa não pode constranger consumidor

Amélia Lara, 39 anos, técnica em enfermagem ( de mochila) e Samyna Tonoco, 40 anos, advogada Crédito: Rodrigo Gavini

Está cada dia mais comum para quem usa o transporte aéreo ver companhias pedindo aos passageiros para despachar gratuitamente a bagagem de mão. Com um número limitado de vagas para transporte interno de malas, a empresa pode exigir, antes de iniciar o embarque, que você também o faça. Porém, especialistas alertam que elas não podem constranger o passageiro.

Desde que a companhia informe o motivo de não poder carregar as bagagens a bordo, como pela falta de espaço ou por questões técnicas e operacionais, o despacho pode ser exigido ao consumidor.

Segundo o procurador do Estado e diretor do Brasilcon (Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor), Leonardo Garcia, o direito do consumidor de levar uma bagagem de mão gratuitamente não significa que ele tenha o direito de carregá-la consigo no avião.

"As primeiras pessoas que entrarem na aeronave vão conseguir levar a bagagem embarcada, já as demais não, porque a lotação vai acabar esgotando o espaço. A bagagem sem cobrança é uma vantagem, mas não vira um direito" Leonardo Garcia Procurador do Estado

Segundo especialistas, se o passageiro quiser e tiver uma boa justificativa, como a mala conter produtos frágeis e eletrônicos, ele pode argumentar com as companhias aéreas para levar a mala embarcada. Além disso, se o consumidor se sentir constrangido ou coagido de alguma forma, ele pode acionar os órgãos de defesa ao consumidor.

Ele tem o direito de visitar até mesmo, antes do voo iniciar, o interior da aeronave e observar se há espaço interno que garante o embarque de seus pertences. Esta, inclusive é uma sugestão do Ministério Público do Espírito Santo, aponta a especialista em defesa do consumidor Denize Izaita.

ESPAÇO LIMITADO

Com a cobrança pelo despacho de bagagens, muitas pessoas começaram a adotar a mala de mão como melhor opção para carregar seus pertences. Porém, o espaço no bagageiro não comporta todos os volumes a serem carregados dentro da aeronave. Para dar um jeito na situação as aéreas começaram a ofertar o despacho gratuito da mala.

A situação também é fruto da mudança do limite de peso permitido. Antes do início da cobrança pelo despacho, a mala de mão podia ter até cinco quilos. Atualmente, a maior parte da companhias permite até 10 quilos, desde que a mala esteja dentro das suas especificações.

De acordo com o advogado e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Britto, as aeronaves não tem espaço para comportar uma mala de cada passageiro no seu interior.

Nos voos em que todos os passageiros estão com mala de mão a empresa se vê obrigada a dispensar a cobrança pelo despacho. A princípio ela não pode exigir, sem expressar motivo, que o passageiro o faça, porque ele pode carregar uma mala de mão, mas não podemos ver o despacho gratuito de forma negativa. A companhia precisa garantir, antes do embarque, que todas as malas possam ser acomodadas no interior do avião, aponta.

Nilson Camargo, 65 anos, empresário viaja sempre com mala de mão a trabalho Crédito: Rodrigo Gavini

O empresário Nilson Camargo, 65 anos, viaja muito a trabalho e conhece bem a situação. Segundo o capixaba, que vive em Natal (RN) há 15 anos, se as companhias não cobrassem pelo despacho de bagagem de mão nas hora do check-in o problema seria muito menor.

Eu sempre viajo apenas com a bagagem de mão. Não consigo entender porque as companhias cobram para despachar minha mala no guichê, mas na hora do embarque não. Deveria ser sem cobrança para ambas as situações, afirma.

Além da bagagem de mão gratuita, a legislação brasileira também permite que o consumidor leve com ele uma bolsa menor com seus pertences pessoais e eletrônicos.

A técnica de enfermagem Amélia Lara, 39 anos, conta que entende o porquê das companhias serem mais incisivas sobre a carga que será embarcada. Às vezes as pessoas abusam do direito de levar a mala dentro do avião. Elas carregam muita coisa. Com isso, aquelas que levam a bagagem certinha não têm espaço para colocar as delas, conta.

