Bolsonaro veta despacho gratuito de bagagens em voos

Passageiros com bagagens no saguão do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O texto aprovado também no Senado estipulava que as companhias aéreas seriam obrigadas a oferecer um mínimo de 23 kg de bagagem gratuita em voos domésticos e internacionais, o que foi abolido desde 2017 quando foi extinta a franquia de bagagem e passou a se cobrar para despachar malas, sendo gratuito apenas o transporte de bagagens de mão até dez quilos.

Na última sexta-feira (14), Bolsonaro havia dito que avaliava sancionar na íntegra a medida provisória que abre capital para as estrangeiras. Para solucionar a questão de gratuidade das bagagens, o presidente disse que considerava a possibilidade de editar uma nova MP para permitir que as empresas low cost (baixo custo) pudessem cobrar de seus passageiros.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) chegou a encaminhar uma recomendação à Casa Civil da Presidência para que a gratuidade fosse vetada. Especialistas do setor afirmavam que a gratuidade das bagagens não impediria a entrada de empresas low cost no país, mas poderia pressionar uma possível alta de preços nas passagens.

O Congresso Nacional poderá derrubar o veto presidencial quando vier a analisá-lo. Ainda não há previsão de quando essa medida provisória será apreciada pelos congressistas em sessão conjunta da Câmara e do Senado.

Segundo a assessoria da Presidência, o veto se deu "por razões de interesse público e violação ao devido processo legislativo".

A controvérsia ocorre em meio à crise da Avianca, que entrou com pedido de recuperação judicial no final do ano passado e cancelou uma série de voos no país. Com a MP convertida em lei, o objetivo do governo é atrair companhias estrangeiras para operar no país e evitar a concentração do mercado aéreo interno.

Mudanças de posicionamento

No dia 30 de maio, em transmissão em suas redes sociais, o presidente falou pela primeira vez em uma tendência de veto . Na ocasião, ele disse que não seria pelo fato de ser o PT o autor da proposta, mas logo em seguida disse: "Se bem que é um indicativo, os caras são socialistas, comunistas, estatizantes... Eles gostam de pobres. Quanto mais pobre tiver melhor", declarou.

Apesar da promessa das companhias e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de que o fim da franquia de bagagem iria baixar o preço das passagens, a lei deixou os bilhetes aéreos ainda mais caros no Espírito Santo , conforme o Gazeta Online já comprovou, com um aumento das passagens acima da inflação entre 2017 e o ano passado.