Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país

Aeroporto Internacional de Vitória: fechada interna do terminal com as pontes de embarque Crédito: Infraero/Divulgação

O agora Aeroporto Internacional de Vitória subiu o ranking do Ministério da Infraestrutura e foi escolhido pelos usuários como o 3º melhor do país. Os dados são da Pesquisa de Satisfação do Passageiro do 3º trimestre. Desde a inauguração do novo terminal, em março de 2018, o Eurico de Aguiar Salles saltou da 19ª colocação no ranking e vinha sendo eleito o 4º melhor.

O topo do ranking também sofreu mudanças. O Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), que na última trimestre estava em 3º, agora foi eleito o melhor do Brasil. O 2º passou a ser o de Curitiba, que era o 1º anteriormente. Os dois últimos continuarão sendo os terminais de Florianópolis e de Salvador.

O levantamento do Ministério da Infraestrutura estabelece como meta de qualidade a nota 4. A pesquisa foi feita entre os meses de julho e setembro e contou com 25.461 entrevistas. A sondagem avaliou a experiência do passageiro em diversos itens de infraestrutura, atendimento e serviços, além de monitorar o desempenho de diferentes processos aeroportuários, como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens.

No total, são avaliados 20 aeroportos com maior movimentação no país. Juntos, eles respondem por 87% do total de passageiros da aviação regular transportados no Brasil. Em relação ao mesmo período do ano passado, a percepção geral de melhora sobre o conjunto dos 20 aeroportos cresceu 13,7%. Veja as melhores e piores notas do Aeroporto de Vitória:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO As cinco melhores notas do Aeroporto de Vitória 01 Limpeza geral do aeroporto Nota: 4.82 02 Disponibilidade de assentos na sala de embarque Nota: 4.72 03 Tempo de fila na inspeção de segurança Nota: 4.72 04 Limpeza dos sanitários Nota: 4.67 05 Cordialidade e prestatividade dos funcionários na inspeção de segurança Nota: 4.67

PESQUISA DE SATISFAÇÃO As cinco piores notas do Aeroporto de Vitória 01 Custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes Nota: 2.84 02 Custo-benefício do estacionamento Nota: 3.42 03 Custo-benefício dos produtos comerciais Nota: 3.48 04 Quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes Nota: 3.88 05 Disponibilidade e localização de bancos/caixas eletrônicos/casas de câmbio Nota: 3.89

RANKING: OS MELHORES AEROPORTOS DO PAÍS

Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário - 3º trimestre 2019

1º) Campinas  4,77

2º) Curitiba  4,75

3º) Vitória  4,65

4º) Maceió  4,56

5º) Confins  4,55

6º) Goiânia  4,54

7º) Manaus  4,53

8º) Brasília  4,47

9º) Santos Dumont (Rio)  4,44

10º) Galeão (Rio)  4,43

11º) Fortaleza  4,41

12º) Congonhas (São Paulo)  4,36

13º) Porto Alegre  4,35

14º) Recife  4,34

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país

15º) Guarulhos (São Paulo)  4,34

16º) Natal  4,33

17º) Cuiabá  4,27

18º) Belém  4,23

19º) Florianópolis  4,17