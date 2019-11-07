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Ranking de satisfação

Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país

Na categoria até 5 milhões de usuários por ano, terminal capixaba ficou em primeiro lugar. Limpeza é o item mais elogiado. Já o custo-benefício dos produtos nos restaurantes e lanchonetes segue sendo a maior crítica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 19:16

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 19:16

Aeroporto Internacional de Vitória: fechada interna do terminal com as pontes de embarque Crédito: Infraero/Divulgação
O agora Aeroporto Internacional de Vitória subiu o ranking do Ministério da Infraestrutura e foi escolhido pelos usuários como o 3º melhor do país. Os dados são da Pesquisa de Satisfação do Passageiro do 3º trimestre. Desde a inauguração do novo terminal, em março de 2018, o Eurico de Aguiar Salles saltou da 19ª colocação no ranking e vinha sendo eleito o 4º melhor. 
Entre os aeroportos médios, com movimentação de até 5 milhões de passageiros por ano, o de Vitória ficou em 1º com 4,54 pontos, na frente dos terminais de Maceió, com nota 4,56, e de Goiânia, com 4,54, ambos da Infraero. A partir de janeiro, o aeroporto passará a ser administrada pela Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da empresa suíça Zurich Airports.
O topo do ranking também sofreu mudanças. O Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), que na última trimestre estava em 3º, agora foi eleito o melhor do Brasil. O 2º passou a ser o de Curitiba, que era o 1º anteriormente.  Os dois últimos continuarão sendo os terminais de Florianópolis e de Salvador.

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Aeroporto Internacional de Vitória: entenda o que muda na prática

O levantamento do Ministério da Infraestrutura estabelece como meta de qualidade a nota 4.  A pesquisa foi feita entre os meses de julho e setembro e contou com 25.461 entrevistas. A sondagem avaliou a experiência do passageiro em diversos itens de infraestrutura, atendimento e serviços, além de monitorar o desempenho de diferentes processos aeroportuários, como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens.
No total, são avaliados 20 aeroportos com maior movimentação no país. Juntos, eles respondem por 87% do total de passageiros da aviação regular transportados no Brasil. Em relação ao mesmo período do ano passado, a percepção geral de melhora sobre o conjunto dos 20 aeroportos cresceu 13,7%. Veja as melhores e piores notas do Aeroporto de Vitória:
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As cinco melhores notas do Aeroporto de Vitória

01

Limpeza geral do aeroporto

Nota:
4.82

02

Disponibilidade de assentos na sala de embarque

Nota:
4.72

03

Tempo de fila na inspeção de segurança

Nota:
4.72

04

Limpeza dos sanitários

Nota:
4.67

05

Cordialidade e prestatividade dos funcionários na inspeção de segurança

Nota:
4.67
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As cinco piores notas do Aeroporto de Vitória

01

Custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes

Nota:
2.84

02

Custo-benefício do estacionamento

Nota:
3.42

03

Custo-benefício dos produtos comerciais

Nota:
3.48

04

Quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes

Nota:
3.88

05

Disponibilidade e localização de bancos/caixas eletrônicos/casas de câmbio

Nota:
3.89

RANKING: OS MELHORES AEROPORTOS DO PAÍS

Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário - 3º trimestre 2019
1º) Campinas  4,77
2º) Curitiba  4,75
3º) Vitória  4,65
4º) Maceió  4,56
5º) Confins  4,55
6º) Goiânia  4,54
7º) Manaus  4,53
8º) Brasília  4,47
9º) Santos Dumont (Rio)  4,44
10º) Galeão (Rio)  4,43
11º) Fortaleza  4,41
12º) Congonhas (São Paulo)  4,36
13º) Porto Alegre  4,35
14º) Recife  4,34
Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país
15º) Guarulhos (São Paulo)  4,34
16º) Natal  4,33
17º) Cuiabá  4,27
18º) Belém  4,23
19º) Florianópolis  4,17
20º) Salvador  4,12

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