Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país

O agora Aeroporto Internacional de Vitória subiu o ranking do Ministério da Infraestrutura e foi escolhido pelos usuários como o 3º melhor do país. Os dados são da Pesquisa de Satisfação do Passageiro do 3º trimestre. Desde a inauguração do novo terminal, em março de 2018, o Eurico de Aguiar Salles saltou da 19ª colocação no ranking e vinha sendo eleito o 4º melhor.
Entre os aeroportos médios, com movimentação de até 5 milhões de passageiros por ano, o de Vitória ficou em 1º com 4,54 pontos, na frente dos terminais de Maceió, com nota 4,56, e de Goiânia, com 4,54, ambos da Infraero. A partir de janeiro, o aeroporto passará a ser administrada pela Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da empresa suíça Zurich Airports.
O topo do ranking também sofreu mudanças. O Aeroporto de Viracopos (Campinas/SP), que na última trimestre estava em 3º, agora foi eleito o melhor do Brasil. O 2º passou a ser o de Curitiba, que era o 1º anteriormente. Os dois últimos continuarão sendo os terminais de Florianópolis e de Salvador.
O levantamento do Ministério da Infraestrutura estabelece como meta de qualidade a nota 4. A pesquisa foi feita entre os meses de julho e setembro e contou com 25.461 entrevistas. A sondagem avaliou a experiência do passageiro em diversos itens de infraestrutura, atendimento e serviços, além de monitorar o desempenho de diferentes processos aeroportuários, como check-in, inspeção de segurança e restituição de bagagens.
No total, são avaliados 20 aeroportos com maior movimentação no país. Juntos, eles respondem por 87% do total de passageiros da aviação regular transportados no Brasil. Em relação ao mesmo período do ano passado, a percepção geral de melhora sobre o conjunto dos 20 aeroportos cresceu 13,7%. Veja as melhores e piores notas do Aeroporto de Vitória:
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As cinco melhores notas do Aeroporto de Vitória
01
Limpeza geral do aeroporto
Nota:
4.82
02
Disponibilidade de assentos na sala de embarque
Nota:
4.72
03
Tempo de fila na inspeção de segurança
Nota:
4.72
04
Limpeza dos sanitários
Nota:
4.67
05
Cordialidade e prestatividade dos funcionários na inspeção de segurança
Nota:
4.67
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
As cinco piores notas do Aeroporto de Vitória
01
Custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes
Nota:
2.84
02
Custo-benefício do estacionamento
Nota:
3.42
03
Custo-benefício dos produtos comerciais
Nota:
3.48
04
Quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes
Nota:
3.88
05
Disponibilidade e localização de bancos/caixas eletrônicos/casas de câmbio
Nota:
3.89
RANKING: OS MELHORES AEROPORTOS DO PAÍS
Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário - 3º trimestre 2019
1º) Campinas 4,77
2º) Curitiba 4,75
3º) Vitória 4,65
4º) Maceió 4,56
5º) Confins 4,55
6º) Goiânia 4,54
7º) Manaus 4,53
8º) Brasília 4,47
9º) Santos Dumont (Rio) 4,44
10º) Galeão (Rio) 4,43
11º) Fortaleza 4,41
12º) Congonhas (São Paulo) 4,36
13º) Porto Alegre 4,35
14º) Recife 4,34
Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país
15º) Guarulhos (São Paulo) 4,34
16º) Natal 4,33
17º) Cuiabá 4,27
18º) Belém 4,23
19º) Florianópolis 4,17
20º) Salvador 4,12