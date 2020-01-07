Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegadas e partidas

Aeroporto de Vitória tem novo site para consulta de horário de voos

Pelo site da concessionária é possível consultar o horário de chegada e partida de cada voo, além da lista das companhias aéreas e dos órgãos públicos que atuam no local

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 14:13
 A empresa com origem suíça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assumiu a administração do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Aeroporto de Vitória tem novo site para consulta de horário de voos
Aeroporto de Vitória agora é comandado por uma empresa privada, e quem vai viajar já precisa estar atento a uma das primeiras mudanças: o novo site para consulta de horários dos voos e outras informações. Quem estava acostumado a checar a página do aeroporto no site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) antes de viajar, agora terá que fazer um novo caminho e acessar a página da Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Arirport. 
Pelo site da nova administradora - o vix.aseb-airport.com/pt-br -  é possível consultar o horário de chegada e partida de cada voo no Aeroporto de Vitória, bem como verificar se o seu está está atrasado e qual será o seu portão de embarque.
O site da ASeB também traz outras informações importantes como a lista das companhias aéreas que operam no terminal e dos órgãos públicos que atuam por lá. Também há esclarecimentos importantes como o que pode ou não ser transportado na sua bagagem e as regras para embarcar com animal de estimação ou com um passageiro menor de idade.
Site da ASeB traz informações sobre a situação dos voo com chegadas e partidas para o Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução

PROMESSA DE QUALIDADE SUÍÇA EM VITÓRIA

Na última sexta-feira (03), o aeroporto passou a ser administrado pela empresa ASeB.  A empresa internacional que vai gerir o Eurico de Aguiar Salles pelos próximos 30 anos prometeu qualidade suíça no serviço aéreo da Capital
A transferência acontece dez meses depois do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) à iniciativa privada. Na época, a Zurich deu um lance de R$ 437 milhões  um valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões, que havia sido estabelecido pelo governo federal.

Aeroporto de Vitória ganha identidade visual de nova empresa administradora

Para a fase com gerenciamento privado, o aeroporto recebeu uma nova imagem fixada na fachada. A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local foi refeita, mudando os painéis para incluir a logo da ASeB.
Por enquanto, nada muda com relação a tarifas. A taxa de embarque e desembarque segue a mesma até que a Agência Nacional de Aviação Civil refaça o cálculo levando em conta as especificidades do contrato.

Veja Também

Infraero: "Entregamos o Aeroporto de Vitória novo e internacional"

Voo internacional é desafio, diz empresa responsável pelo Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória pode ganhar até lojas de grifes internacionais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados