Aeroporto de Vitória tem novo site para consulta de horário de voos
O Aeroporto de Vitória agora é comandado por uma empresa privada, e quem vai viajar já precisa estar atento a uma das primeiras mudanças: o novo site para consulta de horários dos voos e outras informações. Quem estava acostumado a checar a página do aeroporto no site da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) antes de viajar, agora terá que fazer um novo caminho e acessar a página da Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Arirport.
Pelo site da nova administradora - o vix.aseb-airport.com/pt-br - é possível consultar o horário de chegada e partida de cada voo no Aeroporto de Vitória, bem como verificar se o seu está está atrasado e qual será o seu portão de embarque.
O site da ASeB também traz outras informações importantes como a lista das companhias aéreas que operam no terminal e dos órgãos públicos que atuam por lá. Também há esclarecimentos importantes como o que pode ou não ser transportado na sua bagagem e as regras para embarcar com animal de estimação ou com um passageiro menor de idade.
PROMESSA DE QUALIDADE SUÍÇA EM VITÓRIA
Na última sexta-feira (03), o aeroporto passou a ser administrado pela empresa ASeB. A empresa internacional que vai gerir o Eurico de Aguiar Salles pelos próximos 30 anos prometeu qualidade suíça no serviço aéreo da Capital.
A transferência acontece dez meses depois do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) à iniciativa privada. Na época, a Zurich deu um lance de R$ 437 milhões um valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões, que havia sido estabelecido pelo governo federal.
Aeroporto de Vitória ganha identidade visual de nova empresa administradora
Para a fase com gerenciamento privado, o aeroporto recebeu uma nova imagem fixada na fachada. A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local foi refeita, mudando os painéis para incluir a logo da ASeB.
Por enquanto, nada muda com relação a tarifas. A taxa de embarque e desembarque segue a mesma até que a Agência Nacional de Aviação Civil refaça o cálculo levando em conta as especificidades do contrato.