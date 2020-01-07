A empresa com origem suíça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assumiu a administração do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória tem novo site para consulta de horário de voos

Pelo site da nova administradora - o vix.aseb-airport.com/pt-br - é possível consultar o horário de chegada e partida de cada voo no Aeroporto de Vitória, bem como verificar se o seu está está atrasado e qual será o seu portão de embarque.

O site da ASeB também traz outras informações importantes como a lista das companhias aéreas que operam no terminal e dos órgãos públicos que atuam por lá. Também há esclarecimentos importantes como o que pode ou não ser transportado na sua bagagem e as regras para embarcar com animal de estimação ou com um passageiro menor de idade.

Site da ASeB traz informações sobre a situação dos voo com chegadas e partidas para o Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução

PROMESSA DE QUALIDADE SUÍÇA EM VITÓRIA

Na última sexta-feira (03), o aeroporto passou a ser administrado pela empresa ASeB. A empresa internacional que vai gerir o Eurico de Aguiar Salles pelos próximos 30 anos prometeu “qualidade suíça” no serviço aéreo da Capital

A transferência acontece dez meses depois do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) à iniciativa privada. Na época, a Zurich deu um lance de R$ 437 milhões  um valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões, que havia sido estabelecido pelo governo federal.

Aeroporto de Vitória ganha identidade visual de nova empresa administradora

Para a fase com gerenciamento privado, o aeroporto recebeu uma nova imagem fixada na fachada. A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local foi refeita, mudando os painéis para incluir a logo da ASeB.