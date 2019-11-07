Aeroporto de Vitória pode ganhar até lojas de grifes internacionais

Aeroporto Eurico Salles deve ganhar novas lojas Crédito: Vitor Jubini

concessionária que vai assumir em janeiro a gestão do Aeroporto Internacional de Vitória quer ampliar as atividades comerciais no local. A ideia é transformar o terminal aéreo em uma espécie de shopping com lojas locais, nacionais e até com grifes internacionais. Para isso, negociações já começaram a ser feitas.

A ideia é explorar o fato de o sítio aeroportuário estar dentro da cidade e numa área nobre para permitir que ali seja um ambiente de encontro para um café, almoço, shows e outras atividades comerciais e de entretenimento. Ou seja, atrair o usuário para o aeroporto mesmo que ele não vá pegar um voo.

A ASeB anunciou nesta quinta-feira que passa a controlar as operações no terminal capixaba no dia 2 de janeiro. Até lá, a empresa está em período de transição, atuando em parceria com a Infraero para observar os procedimentos de controle e operação do terminal.

Matthias Poeter, CEO da ASeB, subsidiária da Zurich Crédito: Vitor Jubini

"Esse terminal também pode desenvolver uma referência para a cidade, para os cidadãos. Para jantar, para entretenimento. Como já começou com a área de shows no aeroporto. Esse é o conceito que vamos seguir. Como temos as últimas áreas nobres da cidade para o desenvolvimento urbano, vamos trabalhar agora em como desenvolver essa parte do aeroporto como parte da cidade também. Precisamos dessa sinergia na cidade e na região" Matthias Poeter - CEO da ASeB, subsidiária da Zurich

Restaurantes, cafés e espaços para entretenimento estão no radar da empresa, que agora desenvolve um plano diretor para captar potenciais interessados. O estudo desenvolvido vai durar de seis a dez meses e tem como objetivo conhecer a região, empresas e possíveis negócios para o local. Após esse prazo, lojas nacionais e internacionais podem ser vistas em pleno funcionamento no Aeroporto de Vitória.