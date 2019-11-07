Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aeroshopping

Aeroporto de Vitória pode ganhar até lojas de grifes internacionais

Nova operadora do terminal quer explorar o conceito mais comercial do espaço e já negocia com marcas locais, nacionais e também do exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 19:00

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 19:00

Aeroporto Eurico Salles deve ganhar novas lojas Crédito: Vitor Jubini
A concessionária que vai assumir em janeiro a gestão do Aeroporto Internacional de Vitória quer ampliar as atividades comerciais no local. A ideia é transformar o terminal aéreo em uma espécie de shopping com lojas locais, nacionais e até com grifes internacionais. Para isso, negociações já começaram a ser feitas.
A ideia é explorar o fato de o sítio aeroportuário estar dentro da cidade e numa área nobre para permitir que ali seja um ambiente de encontro para um café, almoço, shows e outras atividades comerciais e de entretenimento. Ou seja, atrair o usuário para o aeroporto mesmo que ele não vá pegar um voo.
Os planos para o terminal foram anunciados na manhã desta quinta-feira (7) pelos representantes da empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) - subsidiária da empresa suíça Zurich Airport, que venceu o leilão de concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé
A ASeB anunciou nesta quinta-feira que passa a controlar as operações no terminal capixaba no dia 2 de janeiro. Até lá, a empresa está em período de transição, atuando em parceria com a Infraero para observar os procedimentos de controle e operação do terminal.

Veja Também

Aeroporto de Vitória: rota de voo a Buenos Aires não tem data para começar

Aeroporto Internacional de Vitória: entenda o que muda na prática

Matthias Poeter, CEO da ASeB, subsidiária da Zurich Crédito: Vitor Jubini
"Esse terminal também pode desenvolver uma referência para a cidade, para os cidadãos. Para jantar, para entretenimento. Como já começou com a área de shows no aeroporto. Esse é o conceito que vamos seguir. Como temos as últimas áreas nobres da cidade para o desenvolvimento urbano, vamos trabalhar agora em como desenvolver essa parte do aeroporto como parte da cidade também. Precisamos dessa sinergia na cidade e na região"
Matthias Poeter - CEO da ASeB, subsidiária da Zurich
Restaurantes, cafés e espaços para entretenimento estão no radar da empresa, que agora desenvolve um plano diretor para captar potenciais interessados. O estudo desenvolvido vai durar de seis a dez meses e tem como objetivo conhecer a região, empresas e possíveis negócios para o local. Após esse prazo, lojas nacionais e internacionais podem ser vistas em pleno funcionamento no Aeroporto de Vitória.
"Já pensamos em novas lojas, em uma nova oferta comercial. Iniciamos isso com pequenas coisas como quiosques para tomar um sorvete, comprar chocolate. Isso antes de introduzir um conceito mais global da oferta comercial aqui no aeroporto, que talvez também precise de alguma mudança na infraestrutura e na arquitetura do terminal, explicou Poeter.

Veja Também

Aeroporto de Vitória já pode receber voos internacionais

Empresa que vai assumir aeroporto anuncia novas vagas de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados