Azul pode ter mais voos para Vitória e nova rota após ter redução de ICMS

Fachada do Aeroporto de Vitória com novo símbolo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Azul Linhas Aéreas pode lançar novos voos chegando e saindo de Vitória e uma nova rota para a Capital depois de conseguir, junto ao governo, a redução do ICMS para atuação no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), a empresa deve ampliar as saídas e chegadas de Vitória-Recife e se comprometeu com a criação de uma rota Linhares - Belo Horizonte.

A empresa diz que quer mesmo operar Linhares-Belo Horizonte, assim que o aeroporto no Norte do Espírito Santo estiver pronto. No entanto, não confirma o aumento no número de voos Vitória-Recife.

O incentivo dados pelo governo à Azul prevê a redução de cargas tributárias de ICMS na saída interna de querosene de aviação.

Em nota, e empresa disse que "ainda não há planejamento para aumentar a quantidade de voos no mercado Vitória-Recife". Já sobre a nova rota, destacou que "mantém o interesse de operar na cidade, com ligações regulares para BH, quando o aeroporto estiver operacional".