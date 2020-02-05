Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviação

Azul pode ter mais voos para Vitória e nova rota após ter redução de ICMS

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) informou que a empresa ampliou a rota Vitória-Recife e se comprometeu com a criação de uma nova rota Linhares-Belo Horizonte. Companhia, no entanto, não confirma aumento de voos

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:03
Fachada do Aeroporto de Vitória com novo símbolo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Azul Linhas Aéreas pode lançar novos voos chegando e saindo de Vitória e uma nova rota para a Capital depois de conseguir, junto ao governo, a redução do ICMS para atuação no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), a empresa deve ampliar as saídas e chegadas de Vitória-Recife e se comprometeu com a criação de uma rota  Linhares - Belo Horizonte.
A empresa diz que quer mesmo operar Linhares-Belo Horizonte, assim que o aeroporto no Norte do Espírito Santo estiver pronto. No entanto, não confirma o aumento no número de voos Vitória-Recife.
A criação desse itinerário, ainda segundo a Sedes, deverá acontecer num prazo de 90 dias após a homologação do novo Aeroporto de Linhares.  Esta, no entanto, ainda não tem data definida e a expectativa é que as obras na pista estejam concluídas entre março e abril.

Veja Também

Mesmo com lei que reduz ICMS, número de voos cai no Espírito Santo

Companhias aéreas passam a cobrar pela bagagem de mão

O incentivo dados pelo governo à Azul prevê a redução de cargas tributárias de ICMS na saída interna de querosene de aviação.
Em nota, e empresa disse que "ainda não há planejamento para aumentar a quantidade de voos no mercado Vitória-Recife". Já sobre a nova rota, destacou que "mantém o interesse de operar na cidade, com ligações regulares para BH, quando o aeroporto estiver operacional".
O trajeto Vitória - Recife começou a operar em 2019 e atualmente conta com um voo diário saindo de Vitória e outro da capital Pernambucana, exceto aos sábados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados