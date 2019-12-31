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Investimento

Governo assina convênio de R$ 30 milhões para obras do Aeroporto de Linhares

Serão cerca de R$ 25,7 milhões de recursos federais e R$ 4,5 milhões do Estado para a segunda etapa de obras. A expectativa é que a pista seja concluída entre março e abril de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 21:22

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 21:22

Imagem aérea mostra obras do Aeroporto de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou na noite desta segunda-feira (30) a assinatura de um convênio com a Secretaria Nacional de Aviação Civil que vai direcionar mais de R$ 30 milhões para as obras do aeroporto de Linhares, na região Norte.
Serão investidos R$ 25,7 milhões de recursos federais e R$ 4,5 milhões de recursos do Estado. Atualmente, as obras do aeroporto se concentram na construção da nova pista que terá 1.860 metros de extensão, bem maior que a existente, de 1.350 metros. O anúncio foi feito nas redes sociais do governador.

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O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno disse que a verba já está disponível para o Estado e vai sendo liberada de acordo com o avanço das obras. 
 Nós já aprovamos os projetos junto ao governo federal e estamos começando a elaboração de edital para a contratação das obras para o terminal de passageiros, sessão de combate contra incêndios e outros equipamentos como radar, sensores, uma série de equipamentos que precisam ser contratados, explica.
A expectativa é que as obras da pista sejam concluídas entre março e abril 2020 e, até lá, já esteja lançado o edital para início da construção da segunda etapa.

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A previsão, após todo o trâmite, é que depois da licitação o período seja de 16 meses de projeto e obras. Agora, a gente começa a elaboração do projeto, vamos começar o trâmite dentro do administrativo do governo e eu espero em breve lançar o edital. As obras da pista devem ficar prontas entre março e abril e nesse período vamos elaborando os editais, para em abril lançar a licitação, ressalta.
Para o secretário, os investimentos vão auxiliar na projeção de novos negócios e beneficiar a cadeia produtiva da região. O benefício é o Espírito Santo passar a contar com um aeroporto regional conectando o Estado a outras regiões, fomentando o turismo de lazer, o turismo de negócio, o transporte de cargas e também a aviação particular, reforça.
O novo terminal de passageiros do aeroporto de Linhares terá 2.160 metros quadrados e central de utilidades. Já o novo pátio terá capacidade de oito posições, sendo duas para aeronaves de modelo A319-100; duas para EMB-110; duas para EMB-120 e duas para S-76 (helicóptero). Segundo o governo do Estado, também está prevista a construção de um estacionamento com capacidade para cerca de 200 veículos.

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