Aeroporto de Vitória pode ter quiosque de free shop

Saguão do Aeroporto Internacional de Vitória Crédito: Vitor Jubini

"Sim (é possível ter um free shop). Se tem voos internacionais normalmente tem um duty free. No primeiro momento só um voo internacional por semana para um duty free talvez seja difícil, mas talvez conseguimos algum como um quiosque de duty free, um conceito que existe no mundo, que é uma coisa pequena, que só abre na chegada de um voo internacional", afirmou o CEO da Aseb, Matthias Poeter.

Tudo vai depender, é claro, do interesse de empresas em fazerem esse tipo de operação por aqui. A nova concessionária fará nos próximos meses um estudo para planejar a ocupação e comercialização das áreas do aeroporto, desde os pontos comerciais do terminal aos terrenos externos que pertencem ao sítio aeroportuário.

Os free shops são lojas isentas do imposto de importação, do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e do recolhimento de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação. Nas duty free brasileiras, o viajante pode pagar com cartão de crédito, em dólar ou em real. A operação em dólar fica sujeita a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 6,38% e da oscilação da moeda, a depender do cartão utilizado.

INCENTIVO AO TURISMO

O CEO da Zurich Aiport Latin America, Stefan Conrad, afirmou que para consolidar as operações internacionais no aeroporto capixaba e atrair mais rotas é preciso ser feito um grande investimento para promoção do turismo no Espírito Santo, o que segundo ele não depende apenas da empresa, e sim de esforços em parceria com os governos estaduais e municipal de Vitória.

"Só o aeroporto não consegue fazer esse trabalho de desenvolver voos internacionais. É importante trabalharmos juntos com empresas da região para promover o turismo no região. É uma questão mais alta do que administração de aeroporto. É mais uma questão política de fazer propaganda para mostrar que Vitória está esperando os turistas" Stefan Conrad - CEO da Zurich Aiport Latin America