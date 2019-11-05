Aeroporto de Vitória: voo teste para Buenos Aires sai até março de 2020

Avião da Gol no Aeroporto de Vitória. Empresa deverá operar a rota Vitória-Buenos Aires Crédito: Vitor Jubini

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Hoje (terça-feira) nós tivemos uma reunião com representantes da Gol e também já nos encontramos com operadores da hotelaria, de restaurantes e operadores de viagens e elaboramos um grande plano de ação para trazer o turista argentino para cá, disse o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

Por nota, a Gol Linhas Aéreas confirma que estuda voo Vitória-Buenos Aires e que prevê para meados de 2020 o início das vendas de passagens internacionais da companhia para o Aeroporto de Vitória.

O governo avalia até instalar um escritório na Argentina que faça a divulgação do Estado para os hermanos. O turista argentino vai muito, de carro, para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e de avião para o Nordeste. A ideia é que esse escritório possa vender o turismo do Espírito Santo na Argentina, acrescenta Uliana sobre a possibilidade.

Uma questão que preocupa, no entanto, é a situação econômica da Argentina. O país passa por uma crise financeira e está num momento de transição política. Tal instabilidade, de acordo com o secretário, pode atrapalhar o turismo para o Estado.

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Para entrar nesse mercado competitivo, como define Uliana, o Estado deverá promover, junto com representantes do setor, uma funtrip. A proposta trazer a imprensa especializada argentina e organizadores de viagens para conhecer o Espírito Santo. O governo paga as passagens, os hotéis dão a hospedagem e os restaurantes a alimentação, explica.