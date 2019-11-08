Área do Aeroporto de Vitória pode ter supermercado e centro de convenções

Multinacional Leroy Merlin terá instalações dentro de área do Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação

"Como temos uma das últimas áreas nobres da cidade para o desenvolvimento urbano, vamos trabalhar agora em como desenvolver essa parte do aeroporto como parte da cidade também. Precisamos dessa sinergia na cidade e na região" Matthias Poeter - CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB)

Poeter disse que o momento é de avaliação. "Agora é estudar o que tem, ouvir as companhias aéreas, e ouvir, por exemplo, empresários que querem abrir um supermercado ou algo assim. Depois, pensar na divisão dos pontos, evitando um desenvolvimento comercial em áreas que no futuro podemos precisar para os aviões."

Em março, a Infraero informou à reportagem de A Gazeta que o aeroporto de Vitória possui uma área de 987 mil metros quadrados destinados a empreendimentos comerciais. Alguns terrenos estão situados em locais valorizados, como a Avenida Dante Michelini, com vista para o mar. Outros estão na nova Avenida Adalberto Simão Nader.

20 ANOS

Segundo uma fonte que participou do processo de negociação para a chegada da empresa, a Leroy Merlin vai ficar instalada no terreno na aérea próxima do aeroporto por 20 anos e fará pagamentos mensais à Infraero, inicialmente, e depois à concessionária.