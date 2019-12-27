Fachada do Aeroporto de Vitória, que passará a ser administrado pela Zurich Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

O evento que marca a transição do comando da Infraero para a Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) - empresa criada pela Zurich para gerir os aeroportos - está marcado para acontecer no dia 3 de janeiro. A solenidade reunirá, no Aeroporto de Vitória , lideranças do setor, autoridades e representantes de órgãos públicos.

A empresa suíça vai ficar responsável por operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços do aeroporto.

O contrato de concessão foi assinado no dia 5 de setembro . Os terminais de Vitória e Macaé foram arrematados em março pela concessionária por R$ 437 milhões pelo período de 30 anos em leilão realizado na Bolsa de Valores. Durante essas três décadas, a Zurich terá investir R$ 590 milhões nos aeroportos.

Em Vitória, a empresa deverá fazer investimentos em segurança e melhoria na qualidade do serviço. Também está prevista a instalação de novas pontes de embarque.

A Infraero, no entanto, disse em nota que ainda continuará "prestando os serviços destinados a apoiar e garantir segurança à navegação aérea em área de tráfego do Aeroporto de Vitória", e que permanece na batuta da infraestrutura da torre de controle de tráfego aéreo do aeródromo.

Your browser does not support the audio element. Infraero com os dias contados no comando do Aeroporto de Vitória

Além disso, a Infraero também informou que dos empregados lotados no Aeroporto de Vitória, 29 foram cedidos para outros órgãos e 31 possuem portaria publicada, porém se apresentarão após o Plano de Transferência Operacional (PTO).

A ASeB foi questionada sobre quais mudanças deve promover no aeroporto e se novas vagas de emprego devem ser criadas, mas a empresa não respondeu até o fechamento desta matéria.

Em material divulgado à imprensa, informou: A ASeB irá trabalhar para garantir um padrão de excelência desde a chegada até a saída do usuário no terminal. Começando com a oferta de um mix completo de lojas e serviços para os usuários até uma infraestrutura mais eficaz para pousos e decolagens, garantindo a satisfação de usuários e parceiros.