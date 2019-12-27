Já se passaram quase 10 meses desde que a suíça Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé, mas somente agora a empresa vai assumir, de fato, a administração dos terminais.
O evento que marca a transição do comando da Infraero para a Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB) - empresa criada pela Zurich para gerir os aeroportos - está marcado para acontecer no dia 3 de janeiro. A solenidade reunirá, no Aeroporto de Vitória, lideranças do setor, autoridades e representantes de órgãos públicos.
A empresa suíça vai ficar responsável por operar toda a parte de pista, terminal de passageiros, aluguel de lojas e demais espaços do aeroporto.
O contrato de concessão foi assinado no dia 5 de setembro. Os terminais de Vitória e Macaé foram arrematados em março pela concessionária por R$ 437 milhões pelo período de 30 anos em leilão realizado na Bolsa de Valores. Durante essas três décadas, a Zurich terá investir R$ 590 milhões nos aeroportos.
Em Vitória, a empresa deverá fazer investimentos em segurança e melhoria na qualidade do serviço. Também está prevista a instalação de novas pontes de embarque.
A Infraero, no entanto, disse em nota que ainda continuará "prestando os serviços destinados a apoiar e garantir segurança à navegação aérea em área de tráfego do Aeroporto de Vitória", e que permanece na batuta da infraestrutura da torre de controle de tráfego aéreo do aeródromo.
Infraero com os dias contados no comando do Aeroporto de Vitória
Além disso, a Infraero também informou que dos empregados lotados no Aeroporto de Vitória, 29 foram cedidos para outros órgãos e 31 possuem portaria publicada, porém se apresentarão após o Plano de Transferência Operacional (PTO).
A ASeB foi questionada sobre quais mudanças deve promover no aeroporto e se novas vagas de emprego devem ser criadas, mas a empresa não respondeu até o fechamento desta matéria.
Em material divulgado à imprensa, informou: A ASeB irá trabalhar para garantir um padrão de excelência desde a chegada até a saída do usuário no terminal. Começando com a oferta de um mix completo de lojas e serviços para os usuários até uma infraestrutura mais eficaz para pousos e decolagens, garantindo a satisfação de usuários e parceiros.
Estamos felizes em trazer a nossa experiência internacional em aeroportos, para Vitória. Entendemos o papel importante do aeroporto para a cidade e região e estamos comprometidos em trabalhar continuamente para que o Aeroporto de Vitória esteja cada vez mais adequado para receber nossos passageiros, disse o CEO da ASeB, Matthias Poeter.