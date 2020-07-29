Aeroporto de Vitória passa a ter atendimento remoto no check-in

O terminal capixaba é o terceiro no Brasil a receber essa tecnologia, já está disponível no Rio de Janeiro/Santos Dumont e em São Paulo/Congonhas desde o fim de junho, com índice de 95% de aprovação dos usuários.

Além desta nova ação, a ASeB já disponibilizou avisos sonoros com orientações sobre os procedimentos de segurança e alertas, fez a instalação de protetores de acrílico nos balcões de atendimento, implantou marcadores de fila para distanciamento mínimo, garantiu a disponibilização de álcool gel em diversos pontos no terminal, intensificou a rotina de limpeza do terminal, além de assegurar que todos os funcionários utilizassem máscaras.