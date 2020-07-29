Aeroporto de Vitória passa a ter atendimento remoto no check-in

O Aeroporto de Vitória passa a ter, nesta quarta-feira, um atendimento remoto no check-in da Latam. Capaz de proporcionar uma experiência sem contato para os clientes e funcionários, a iniciativa garante mais segurança e é uma aliada na prevenção contra o coronavírus, segundo a concessionária Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB).
O terminal capixaba é o terceiro no Brasil a receber essa tecnologia, já está disponível no Rio de Janeiro/Santos Dumont e em São Paulo/Congonhas desde o fim de junho, com índice de 95% de aprovação dos usuários.
Além desta nova ação, a ASeB já disponibilizou avisos sonoros com orientações sobre os procedimentos de segurança e alertas, fez a instalação de protetores de acrílico nos balcões de atendimento, implantou marcadores de fila para distanciamento mínimo, garantiu a disponibilização de álcool gel em diversos pontos no terminal, intensificou a rotina de limpeza do terminal, além de assegurar que todos os funcionários utilizassem máscaras.
COMO VAI FUNCIONAR O ATENDIMENTO REMOTO DA LATAM
- Passo 1 Boas-vindas ao passageiro e confirmação dos dados de viagem e documentação, através do sistema de câmeras;
- Passo 2 Verificação de segurança sobre presença de artigos perigosos/proibidos na bagagem;
- Passo 3 Se houver necessidade do despacho de bagagem, o cliente posiciona a bagagem na balança/esteira;
- Passo 4 O atendente remoto realiza a conferência do peso e tipo de bagagem, também com auxílio do sistema de câmeras;
- Passo 5 O atendente remoto realiza a impressão da etiqueta de bagagem que contém as instruções no verso para correto manuseio;
- Passo 6 O cliente etiqueta a bagagem;
- Passo 7 O atendente orienta o passageiro a ativar o botão de acionamento da esteira para despacho da bagagem;
- Passo 8 O cliente recebe o seu cartão de embarque diretamente pelo aplicativo LATAM (caso seja necessária a impressão de um novo cartão, o atendente remoto o imprime) e o atendimento se encerra.