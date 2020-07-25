Exército faz desinfecção em áreas do Aeroporto de Vitória neste sábado

Militares do Exército fizeram desinfecção no Aeroporto de Vitória neste sábado Crédito: Divulgação/ASeB

Militares do Exército Brasileiro realizaram neste sábado (25) uma ação de sanitização do Aeroporto de Vitória visando conter a disseminação do novo coronavírus . O terminal da Capital do Espírito Santo é o quarto do país a receber a operação das Forças Armadas.

Segundo informações da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária que administra o aeroporto e que é subsidiária da empresa suíça Zurich Airports, participaram da desinfecção em todo o terminal cerca de 45 militares do 38º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (1ºBtl DQBRN) e da Escola de Instrução Especializada (EsIE).

O foco da ação foi nas áreas de maior circulação dos passageiros. A equipe utilizou produto desinfetante BX 24, italiano, a base de cloro, aplicado nas superfícies e áreas de circulação dos passageiros. Os militares usaram macacões de proteção química, luvas, máscaras, óculos e botas.

Exército faz desinfecção no Aeroporto de Vitória

Agradecemos a parceria do Exército, que se uniu a nós nesta grande operação de sanitização do aeroporto. A ação se une as medidas de uma rotina rigorosa de higienização que já exercemos diariamente. Hoje, tivemos mais um reforço para garantir um aeroporto seguro para quem precisa viajar neste momento", comentou Kleyton Mendes, gerente de Operações da ASeB.

TREINAMENTO PARA EQUIPES DO AEROPORTO

Além da ação para desinfectar o local, os militares promoveram na quinta-feira (23), um treinamento para a equipe de limpeza do aeroporto, para dar sequência ao trabalho realizado, aprimorando as técnicas dos profissionais no combate ao coronavírus.