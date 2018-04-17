Área de manobra de aeronaves do novo Aeroporto de Vitória fica alagada

Crédito: Ricardo Medeiros

As chuvas fortes que estão sendo registradas hoje ao longo do dia na Grande Vitória também trouxeram impactos para o novo Aeroporto de Vitória. Algumas pistas de táxi (taxiways), locais onde as aeronaves fazem os deslocamentos e manobras, que foram construídas para a nova estrutura estão alagadas e intransitáveis.

Com isso, a nova pista, de 2.058 metros, está sendo utilizada para manobras. Como os pousos e decolagens estão acontecendo da pista antiga, a nova pista ganhou a função de taxiway, ou seja, de realizar a interligação entre a pista velha e o novo terminal de passageiros. Dessa forma, uma das possibilidades é a aeronave sair do pátio - onde está estacionada para receber e deixar os passageiros - por um trecho da taxiway F, seguir pela taxiway J, entrar na pista nova, ingressar via M para então chegar à pista velha pela cabeceira 24. (Veja a ilustração abaixo)

Uma fonte comentou que, por se tratar de uma obra nova, o alagamento não era para ter acontecido. Mas ponderou que, desde a inauguração do terminal, no dia 29 de março, foi a primeira vez que choveu muito na Capital. Não era para acontecer (o alagamento), mas tem coisas que só aparecem depois que a obra está pronta. Até na nossa casa é desse jeito. Então, se a Infraero atuar agora para corrigir, beleza. O problema todo é se não resolver nada, porque aí, a cada chuva forte que tiver, realmente será um grande problema, avaliou a fonte observando que a pista velha, mesmo com todo o volume de água que caiu na Capital, não apresentava nenhum problema.

Procurada, a Infraero informou que o Aeroporto de Vitória conta com dez pistas de taxiamento e confirmou que o alagamento, em duas delas, foi causado pela forte chuva que atingiu Vitória e causou transtornos em toda cidade. "Cabe destacar que todo o complexo conta com sistema de drenagem e a Infraero fará verificações e ajustes se necessários. Ainda assim, a empresa está monitorando e garantindo o funcionamento do aeroporto", esclareceu.

As chuvas intensas também trouxeram desconforto para alguns passageiros do novo complexo aeroportuário, que tiveram problemas com goteiras no novo terminal. Sobre isso, a Infraero informou que, assim que as goteiras foram detectadas, o órgão rapidamente acionou o consórcio responsável pelas obras e ele já começou a providenciar os reparos.





CANCELAMENTO

O Aeroporto Eurico de Aguiar Salles opera nesta segunda-feira (16) com auxílio de instrumentos. De acordo com a Infraero, nessa condição, o aeroporto funciona normalmente, mas apenas pilotos com habilitação em voos por instrumentos e aeronaves homologadas para essas operações podem operar.

Por causa do mau tempo, alguns voos foram cancelados, outros tiveram atrasos e o aeroporto chegou a ficar fechado por 22 minutos. Dos 62 voos programados entre 0h e 16h, três foram cancelados e 32 registraram atrasos superiores a 15 minutos (entre partidas e chegadas). Ainda, segundo a Infraero, o aeroporto ficou fechado entre 14h48 e 15h10, sendo que a partir deste horário ele passou a operar por instrumentos.

Outro voo que sofreu interferências fruto das condições climáticas adversas foi o cargueiro 767 que vinha de Miami com destino a Vitória. A aeronave mudou a rota e pousou em Campinas (Viracopos). Segundo uma fonte, pelo fato da pista velha ser curta e o boeing da LAN Cargo ser muito grande, o cargueiro não pousa em Vitória quando a pista está molhada, uma vez que a estrutura fica mais escorregadia.

A LATAM Airlines Brasil informou por nota que, devido a questões meteorológicas, a aeronave cargueira da companhia que fazia a rota Miami-Vitória alternou para o Aeroporto de Campinas/Viracopos. A carga deve seguir para o destino final após os trâmites legais.

Ao longo do dia, algumas aeronaves precisaram arremeter, como foi o caso do avião da Tam 3229, que realizou esse procedimento duas vezes por dificuldades com a referência visual da pista. Também nesta segunda-feira aconteceu um fenômeno meteorológico em Vitória, chamado de windshear (tesoura de vento), que se dá em função da rápida variação de corrente do vento. Apesar de essa ser considerada uma situação crítica para o piloto, não houve nenhum tipo de incidente. Mas a aeronave alternou (seguiu) para o Galeão, no Rio de Janeiro.

AVIANCA

A Avianca Brasil estreou nesta segunda-feira operações em Vitória. A companhia ofertará duas frequências diárias e diretas, ligando a cidade ao aeroporto internacional de São Paulo (Guarulhos). O primeiro voo, operado por um Airbus A320, partiu nesta segunda do aeroporto paulista e, ao chegar à capital capixaba, aproximadamente às 9h35, recebeu do Corpo de Bombeiros o tradicional batismo de jatos d´água.

Os novos voos, de numeração 6131 e 6133, partirão de Vitória, às 10h05 e 19h45, chegando em Guarulhos às 11h40 e 21h15, respectivamente. No sentido inverso, os voos 6130 e 6132 decolarão de São Paulo, às 8h10 e 17h35, aterrissando na capital capixaba às 11h40 e 19h10.

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