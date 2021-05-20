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Primeira visita

Bolsonaro vem ao Espírito Santo no dia 11 de junho, afirma deputado

Os detalhes serão definidos nos próximos dias, mas já há um pré-roteiro traçado. Presidente deve visitar obras federais, entregar casas populares e se reunir com setores da indústria e agronegócio segundo o deputado Evair de Melo, que articula a visita

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 19:14

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

20 mai 2021 às 19:14
Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), vai vir ao Espírito Santo no próximo dia 11 de junho. A informação é do deputado Evair de Melo (PP), que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e está articulando a visita. Como mostrou A Gazeta na última semana, o Espírito Santo é o único Estado que Bolsonaro não visitou após ter assumido o cargo em 2019.
Bolsonaro vem ao Espírito Santo no dia 11 de junho, afirma deputado
A agenda prévia do presidente no Estado prevê uma visita predominantemente econômica. Segundo o deputado, Bolsonaro deve visitar obras federais de infraestrutura, se reunir com empresários e entregar casas populares. Os detalhes serão definidos nos próximos dias, mas já há um pré-roteiro traçado.

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Bolsonaro deve chegar no Aeroporto de Vitória no início da tarde dia 11, uma sexta-feira, e permanecer no Estado até o início da noite, segundo Evair. A primeira agenda será na Capital, onde o presidente deve ter compromissos relacionados aos setores da indústria e do agronegócio capixaba.
Na sequência, o presidente deve ir para Linhares. Por lá, visitará as obras do aeroporto regional e dará a ordem de serviço para a construção do novo terminal de passageiros e para homologação da nova pista de pousos e decolagens que foi construída com recursos federais e do governo do Estado. No município, o presidente ainda deve visitar a fábrica da Café Cacique.
De Linhares, Bolsonaro deverá ir para São Mateus fazer a entrega de mais de 400 casas populares do antigo Minha Casa Minha Vida, programa habitacional rebatizado de Casa Verde Amarela pelo governo. As obras do empreendimento se arrastam há mais de 10 anos, como já noticiou A Gazeta.
O encerramento da visita está previsto para acontecer em Vitória. De acordo com Evair, o presidente deve sobrevoar as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e da BR 447 - nova rodovia federal que vai ligar a Leste-Oeste ao entroncamento das BRs 262 e 101.

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Ainda na Capital, pela pré-agenda que vem sendo desenhada, Bolsonaro e sua comitiva devem sobrevoar o Porto de Vitória, que é administrado pela Codesa, que vai ser a primeira Companhia Docas privatizada no Brasil, com leilão previsto ainda para este ano.
Devem acompanhá-lo, segundo Evair, os ministros Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e Tereza Cristina (Agricultura), além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Nesta semana, dois ministros de Bolsonaro já visitaram o Estado: Damares Alves (da Mulher, Família e dos Direitos Humanos) na terça-feira (18) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) nesta quarta (19).
Em vídeo, o deputado Evair de Melo falou sobre a agenda: "A agenda será de infraestrutura, agricultura, ciência e tecnologia, programas sociais e também ligados à indústria. Vamos nos preparar para consolidar os projetos do governo federal que já estão em andamento no Espírito Santo".

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NOVA FERROVIA

Na visita, o presidente também falará sobre a futura ferrovia que vai ligar a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) até Anchieta, no Sul do Estado. Trata-se do projeto do ramal ferroviário que consta como investimento adicional no aditivo do contrato da Vale para operar a EFVM.
Apesar de estar no contrato assinado em dezembro, o investimento da Vale para levar a ferrovia até o Porto de Ubu - onde está instalada a Samarco - não é considerado obrigatório. O ministro Tarcísio garantiu na época que o governo  vai articular para que a obra saia, mas desde então nenhum prazo foi dado.
Assinatura da renovação da concessão da EFVM
Ministro Tarcísio Freitas e representantes da Vale assinaram renovação da concessão da EFVM em dezembro Crédito: Ricardo Botelho/Aescom Minfra
Futuramente, a expectativa é que o ramal se torne a primeira etapa de uma nova linha férrea, a Ferrovia Vitória-Rio (EF 118), uma demanda antiga do setor produtivo capixaba para interligar os portos capixabas e fluminenses pelo litoral, dando mais competitividade para empresas.
A briga do Estado é para que a Vale tenha autorização para iniciar as obras o quanto antes e que o governo federal já viabilize também o segundo trecho da ferrovia, até Presidente Kennedy, onde será instalado o Porto Central.

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A reportagem procurou a Secretaria da Presidência da República para confirmar a visita. Assim que houver resposta essa publicação será atualizada.

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