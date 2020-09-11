Rodovia que vai ligar Leste-Oeste a BRs só deve ficar pronta em agosto de 2021

Obra de viaduto no bairro Operário, BR-447, em Cariacica. Crédito: Luciney Araújo

Um viaduto no bairro Operário, em Cariacica , tem chamado a atenção de quem passa pela região. Para muita gente a obra liga o nada ao lugar nenhum. Mas o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que administra a área, garante: a obra não está concluída. O viaduto faz parte da BR 447, que vai ligar o entrocamento da BR 101 com a BR 262 à Rodovia Leste-Oeste. O trecho terá 4,3 km de extensão e a obra está orçada em R$ 210 milhões.

O superintendente regional do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe, explicou à reportagem da TV Gazeta que a obra está dividida em três segmentos: uma parte ainda está em fase de planejamento, outra parte já foi implantada e uma terceira está em fase de implantação. O viaduto vai fazer a interligação das BR-101 e 262 com a BR-447. De acordo com o Dnit, toda a obra só deve ser concluída em agosto de 2021.

Segundo Scheibe, o trecho em planejamento vai da ponte do Aribiri até o portal do Porto de Capuaba. A parte da obra que já está em fase de implantação vai da ponte do Aribiri até o entroncamento da avenida Carlos Lindenberg com a rodovia Darly Santos, em Vila Velha. E o restante da obra  da Darly Santos até o final da Rodovia Leste-Oeste  é de responsabilidade do Estado.

O superintendente do Dnit no Estado lembrou que a obra de implantação da BR-447 está sendo feita "do zero" e disse que serão necessárias mais de 300 desapropriações para que a nova rodovia federal seja completamente concluída.