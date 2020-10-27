Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ministro da Infraestrutura

Contorno do Mestre Álvaro tem verba para 2021, diz Tarcísio de Freitas

Até o momento, 35% da obra foram concluídos. Caso tudo ocorra como planejado no próximo ano, a estrada deve ficar pronta em 2022

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 20:13
Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra.
Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada vai ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra. Crédito: Ricardo Medeiros
A obra do contorno do Mestre Álvaro, na Serra, já tem recurso garantido para o ano que vem, segundo o ministro de InfraestruturaTarcísio de Freitas. Ele afirmou que, em reunião recente com representantes da bancada do Espírito Santo no Congresso, foi firmado um compromisso para que a continuidade da obra seja assegurada por emendas parlamentares. 
"A bancada capixaba tem nos ajudado trazendo não só o senso de urgência como também os recursos. Foi firmado compromisso de aportar novamente recursos para a obra no ano que vem", disse o ministro, em live com o deputado federal Felipe Rigoni na noite da última sexta-feira (23).
Ele acrescentou que, até o momento, 35% do empreendimento já foram concluídos. Caso tudo ocorra como planejado no próximo ano, a nova estrada deve ficar pronta em 2022.

Veja Também

Banco dos Brics negocia financiar projetos de infraestrutura no ES

"A obra vai tirar a BR 101 de dentro da cidade. Vai ser um grade alívio para os usuários", disse o ministro.
Desde o início da construção do Contorno do Mestre Álvaro, o governo federal tem pedido ajuda à bancada para financiar a obra. No fim do ano passado, o executivo sinalizou que, após ter feito um aporte inicial, não teria mais como continuar com o projeto. Desde então, ele vem recebendo recursos de emendas parlamentares.
O Contorno do Mestre Álvaro vai custar, pelo menos, R$ 91 milhões a mais do que o previsto inicialmente. Em maio do ano passado, quando a obra começou, a estimativa era que toda a construção custasse R$ 290 milhões aos cofres públicos  valor que já saltou para mais de R$ 381 milhões neste ano.
Quando finalizada, a nova rodovia resultará em uma estrada de pista dupla com 18,9 km de extensão. O desvio da BR 101 na Serra começará na altura do bairro Belvedere, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e terminará no bairro Jacuhy (km 275), próximo ao Condomínio Residencial Alphaville Jacuhy.
A obra tem sido vista como de grande importância para a economia do Estado para melhorar o sistema logístico, sendo apenas um dos investimentos fundamentais para quebrar gargalos históricos do Espírito Santo na área de infraestrutura. Também sido relevante para aquecer a atividade econômica nesta crise e manter empregos.

Veja Também

Governo federal não se entende em prazo de ferrovia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados