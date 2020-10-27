Contorno do Mestre Álvaro tem verba para 2021, diz Tarcísio de Freitas

A obra do contorno do Mestre Álvaro, na Serra, já tem recurso garantido para o ano que vem, segundo o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele afirmou que, em reunião recente com representantes da bancada do Espírito Santo no Congresso, foi firmado um compromisso para que a continuidade da obra seja assegurada por emendas parlamentares.
"A bancada capixaba tem nos ajudado trazendo não só o senso de urgência como também os recursos. Foi firmado compromisso de aportar novamente recursos para a obra no ano que vem", disse o ministro, em live com o deputado federal Felipe Rigoni na noite da última sexta-feira (23).
Ele acrescentou que, até o momento, 35% do empreendimento já foram concluídos. Caso tudo ocorra como planejado no próximo ano, a nova estrada deve ficar pronta em 2022.
"A obra vai tirar a BR 101 de dentro da cidade. Vai ser um grade alívio para os usuários", disse o ministro.
Desde o início da construção do Contorno do Mestre Álvaro, o governo federal tem pedido ajuda à bancada para financiar a obra. No fim do ano passado, o executivo sinalizou que, após ter feito um aporte inicial, não teria mais como continuar com o projeto. Desde então, ele vem recebendo recursos de emendas parlamentares.
O Contorno do Mestre Álvaro vai custar, pelo menos, R$ 91 milhões a mais do que o previsto inicialmente. Em maio do ano passado, quando a obra começou, a estimativa era que toda a construção custasse R$ 290 milhões aos cofres públicos valor que já saltou para mais de R$ 381 milhões neste ano.
Quando finalizada, a nova rodovia resultará em uma estrada de pista dupla com 18,9 km de extensão. O desvio da BR 101 na Serra começará na altura do bairro Belvedere, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e terminará no bairro Jacuhy (km 275), próximo ao Condomínio Residencial Alphaville Jacuhy.
A obra tem sido vista como de grande importância para a economia do Estado para melhorar o sistema logístico, sendo apenas um dos investimentos fundamentais para quebrar gargalos históricos do Espírito Santo na área de infraestrutura. Também sido relevante para aquecer a atividade econômica nesta crise e manter empregos.