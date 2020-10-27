Contorno do Mestre Álvaro tem verba para 2021, diz Tarcísio de Freitas

Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada vai ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra. Crédito: Ricardo Medeiros

"A bancada capixaba tem nos ajudado trazendo não só o senso de urgência como também os recursos. Foi firmado compromisso de aportar novamente recursos para a obra no ano que vem", disse o ministro, em live com o deputado federal Felipe Rigoni na noite da última sexta-feira (23).

Ele acrescentou que, até o momento, 35% do empreendimento já foram concluídos. Caso tudo ocorra como planejado no próximo ano, a nova estrada deve ficar pronta em 2022.

"A obra vai tirar a BR 101 de dentro da cidade. Vai ser um grade alívio para os usuários", disse o ministro.



Desde o início da construção do Contorno do Mestre Álvaro, o governo federal tem pedido ajuda à bancada para financiar a obra. No fim do ano passado, o executivo sinalizou que, após ter feito um aporte inicial, não teria mais como continuar com o projeto. Desde então, ele vem recebendo recursos de emendas parlamentares.

Quando finalizada, a nova rodovia resultará em uma estrada de pista dupla com 18,9 km de extensão. O desvio da BR 101 na Serra começará na altura do bairro Belvedere, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e terminará no bairro Jacuhy (km 275), próximo ao Condomínio Residencial Alphaville Jacuhy.