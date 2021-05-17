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Leonel Ximenes

Bolsonaro não vem ao ES, mas manda 2 representantes em uma semana

A Gazeta mostrou na semana passada que o Espírito Santo é o único Estado da federação que não foi visitado pelo presidente

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:10

Públicado em 

17 mai 2021 às 16:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jair Bolsonaro em reunião extraordinária de Presidentes do PROSUL (videoconferência).
Jair Bolsonaro visitou o ES, pela última vez, em 31 de julho de 2018, quando era candidato a presidente Crédito: Marcos Correa/PR
Menos de uma semana após A Gazeta mostrar que o Espírito Santo é o único Estado da federação que não foi visitado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), dois ministros vão desembarcar no Estado nesta semana: Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).
A ministra Damares vem a convite da Prefeitura de Vitória. Amiga do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), para quem gravou até um vídeo comemorando a eleição do deputado estadual na Capital, ela chega nesta terça-feira (18) para o lançamento da campanha Maio Laranja, no Viaduto Araceli, às 10h.
Na sequência, informa a assessoria da prefeitura, a ministra vai assistir à apresentação dos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.
O ministro Bento e Albuquerque, por sua vez, cumprirá agendas nesta quarta-feira (19) em três municípios do Sul do Estado - Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Anchieta -, segundo o deputado federal Evair de Melo (PP-ES).

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No roteiro, o ministro vai visitar jazidas de mármore e granito no interior de Cachoeiro e Castelo, empresas do setor e possivelmente a mineradora Samarco, em Anchieta.
Na semana passada, o repórter João Henrique Castro mostrou que o ES foi o único Estado do país que não recebeu uma visita oficial de Bolsonaro desde o começo do mandato, em janeiro de 2019. O chefe do Executivo já teve agenda, pelo menos uma vez, nas outras 25 unidades da federação, mesmo durante a pandemia de Covid-19.

BOLSONARO VENCEU OS DOIS TURNOS NO ES

Curiosamente, mesmo ignorado pelo presidente, o Espírito Santo deu a Bolsonaro uma votação expressiva nas eleições de 2018. No primeiro turno ele garantiu 54,76% da preferência do eleitorado capixaba, percentual que foi para 63,06% no segundo.

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Quando ocupava o posto de deputado federal, lembra o repórter, Bolsonaro esteve algumas vezes no Espírito Santo. A última delas foi no dia 31 de julho de 2018, como candidato a presidente. Na ocasião, o então parlamentar foi recebido com festa pelos apoiadores no Aeroporto de Vitória e subiu em um caminhão ao lado de aliados políticos.
Procurada pela reportagem, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República não comentou os motivos de o presidente ainda não ter visitado o Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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