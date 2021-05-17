Bolsonaro não vem ao ES, mas manda 2 representantes em uma semana

Jair Bolsonaro visitou o ES, pela última vez, em 31 de julho de 2018, quando era candidato a presidente Crédito: Marcos Correa/PR

Na sequência, informa a assessoria da prefeitura, a ministra vai assistir à apresentação dos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos sobre violência sexual contra crianças e adolescentes.

No roteiro, o ministro vai visitar jazidas de mármore e granito no interior de Cachoeiro e Castelo, empresas do setor e possivelmente a mineradora Samarco, em Anchieta.

Na semana passada, o repórter João Henrique Castro mostrou que o ES foi o único Estado do país que não recebeu uma visita oficial de Bolsonaro desde o começo do mandato, em janeiro de 2019. O chefe do Executivo já teve agenda, pelo menos uma vez, nas outras 25 unidades da federação, mesmo durante a pandemia de Covid-19.

BOLSONARO VENCEU OS DOIS TURNOS NO ES

Curiosamente, mesmo ignorado pelo presidente, o Espírito Santo deu a Bolsonaro uma votação expressiva nas eleições de 2018. No primeiro turno ele garantiu 54,76% da preferência do eleitorado capixaba, percentual que foi para 63,06% no segundo.

Quando ocupava o posto de deputado federal, lembra o repórter, Bolsonaro esteve algumas vezes no Espírito Santo. A última delas foi no dia 31 de julho de 2018, como candidato a presidente. Na ocasião, o então parlamentar foi recebido com festa pelos apoiadores no Aeroporto de Vitória e subiu em um caminhão ao lado de aliados políticos.