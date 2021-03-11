Ministério de Damares tem surto de Covid-19 e vai passar por desinfecção

Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Por ter interagido com funcionários contaminados, que são pelo menos seis, a própria ministra tem dito que deve passar por teste nesta quinta-feira (11). Há ainda mais servidores com suspeita de estarem contaminados e que ainda não receberam os resultados.

Em nota ao Painel, a assessoria de imprensa do ministério confirma "a informação de testagem positiva nos exames para Covid-19 de servidores que fazem parte da estrutura do Gabinete", mas pondera que "não estão necessariamente dentro das dependências do setor. Algumas dessas unidades, inclusive, funcionam em outros prédios."

A pasta também diz que nenhum dos servidores apresentaram sintomas graves e, portanto, não foram hospitalizados.

"Por precaução, todos os demais foram colocados em trabalho domiciliar e orientados a realizar exames, mesmo aqueles que não apresentarem sintomas. Vários já testaram negativo. Também foi solicitada a desinfecção de todos os locais de trabalho do Ministério", completa a nota.

Em nota ao Painel, a assessoria de imprensa do ministério confirma "a informação de testagem positiva nos exames para Covid-19 de servidores que fazem parte da estrutura do Gabinete", mas pondera que "não estão necessariamente dentro das dependências do setor. Algumas dessas unidades, inclusive, funcionam em outros prédios."

A pasta também diz que nenhum dos servidores apresentaram sintomas graves e, portanto, não foram hospitalizados.

"Por precaução, todos os demais foram colocados em trabalho domiciliar e orientados a realizar exames, mesmo aqueles que não apresentarem sintomas. Vários já testaram negativo. Também foi solicitada a desinfecção de todos os locais de trabalho do Ministério", completa a nota.

Por fim, a pasta destaca que possui um comitê interno de prevenção ao coronavírus e que tem dado preferência a reuniões virtuais.