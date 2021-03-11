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Governo Federal

Ministério de Damares tem surto de Covid-19 e vai passar por desinfecção

Em nota, a assessoria do ministério confirmou a testagem positiva de servidores e funcionários já foram colocados em home office; ministra tem dito que deve fazer o teste

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:26
Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves
Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, atravessa um surto de Covid-19 em suas dependências e passará por desinfecção.
Por ter interagido com funcionários contaminados, que são pelo menos seis, a própria ministra tem dito que deve passar por teste nesta quinta-feira (11). Há ainda mais servidores com suspeita de estarem contaminados e que ainda não receberam os resultados.
Em nota ao Painel, a assessoria de imprensa do ministério confirma "a informação de testagem positiva nos exames para Covid-19 de servidores que fazem parte da estrutura do Gabinete", mas pondera que "não estão necessariamente dentro das dependências do setor. Algumas dessas unidades, inclusive, funcionam em outros prédios."
A pasta também diz que nenhum dos servidores apresentaram sintomas graves e, portanto, não foram hospitalizados.
"Por precaução, todos os demais foram colocados em trabalho domiciliar e orientados a realizar exames, mesmo aqueles que não apresentarem sintomas. Vários já testaram negativo. Também foi solicitada a desinfecção de todos os locais de trabalho do Ministério", completa a nota.
Em nota ao Painel, a assessoria de imprensa do ministério confirma "a informação de testagem positiva nos exames para Covid-19 de servidores que fazem parte da estrutura do Gabinete", mas pondera que "não estão necessariamente dentro das dependências do setor. Algumas dessas unidades, inclusive, funcionam em outros prédios."
A pasta também diz que nenhum dos servidores apresentaram sintomas graves e, portanto, não foram hospitalizados.
"Por precaução, todos os demais foram colocados em trabalho domiciliar e orientados a realizar exames, mesmo aqueles que não apresentarem sintomas. Vários já testaram negativo. Também foi solicitada a desinfecção de todos os locais de trabalho do Ministério", completa a nota.
Por fim, a pasta destaca que possui um comitê interno de prevenção ao coronavírus e que tem dado preferência a reuniões virtuais.
A taxa de ocupação de leitos no Distrito Federal estava em 96,48% nesta quarta-feira (10).

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