Churrasco de Bolsonaro tem picanha que custa R$ 1,7 mil o quilo

No Dia das Mães, o último domingo (9), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu um churrasco no Palácio do Alvorada, a residência oficial do chefe do Executivo. A comemoração contou com peças de picanha, um corte nobre, que é vendida a R$ 1.799 o quilo.
O churrasqueiro contratado postou fotos no Instagram com as peças de carne, que são produzidas pelo Frigorífico Goiás. As embalagens mostram de onde vem a carne. Trata-se da "picanha Mito", de gado da raça wagyu, de origem japonesa. Uma peça tem em média R$ 350g e custa cerca de R$ 600.
A informação é do blog Cozinha Bruta, da Folha de S. Paulo.
Na foto publicada pelo churrasqueiro, conhecido como Tchê, vê-se duas peças da picanha. Ou seja, R$ 1.200 por 700g de carne.
Como o blog Cozinha Bruta registrou, provavelmente Bolsonaro não pagou pelo mimo. Mas pode desfrutar da iguaria.