Churrasco de Bolsonaro tem picanha que custa R$ 1,7 mil o quilo

O churrasqueiro contratado postou fotos no Instagram com as peças de carne, que são produzidas pelo Frigorífico Goiás. As embalagens mostram de onde vem a carne. Trata-se da "picanha Mito", de gado da raça wagyu, de origem japonesa. Uma peça tem em média R$ 350g e custa cerca de R$ 600.