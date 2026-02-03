Home
Prouni divulga aprovados para 594 mil bolsas em faculdades privadas

Programa do MEC oferece vagas integrais e parciais com base na nota do Enem;resultado pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Agência FolhaPress

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:18

SÃO PAULO - O Prouni divulgou nesta terça-feira (3) a primeira chamada dos candidatos aprovados para bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. A consulta ao resultado é feita pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

- Consulte aqui a lista de aprovados

Nesta edição, o programa oferece 594.519 bolsas de estudo. Desse total, 274.819 são integrais, com cobertura total da mensalidade, e 319.700 são parciais, que garantem desconto de 50% no valor do curso. No Espírito Santo, são mais de 11 mil bolsas, sendo 4.854 integrais e 6.154 parciais (50%).

Portal de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni)
O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) Crédito: Rafa Neddermeyer/23/06/2023 - Agência Brasil

A seleção considerou as notas do Enem de 2024 e 2025. Para participar, os candidatos precisaram alcançar média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e não zerar a redação.

Criado em 2004, o Prouni cruza o desempenho no Enem com informações socioeconômicas. No caso das bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio, atualmente R$ 2.431,50. Para as bolsas parciais, o limite sobe para três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863.

O programa tem duas edições anuais, no primeiro e no segundo semestres.

Calendário Prouni 2026 - 1º semestre

  • Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro
  • Segunda chamada dos aprovados: 2 de março
  • Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março

