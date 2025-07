Financiamento estudantil

Ministro anuncia aumento de 30% no teto do Fies para curso de medicina

Comitê gestor do programa aprova reajuste que deve fazer cobertura atingir 85% dessas graduações

Publicado em 23 de julho de 2025 às 19:49

SÃO PAULO - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira (23) o aumento do teto de financiamento do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para os cursos de medicina.>

Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, Camilo afirmou que o comitê gestor do Fies (CG-Fies), formado por representantes de MEC (Ministério da Educação), Ministério da Fazenda, Casa Civil e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, aprovou o aumento do teto dos custos dos cursos de medicina em 30%.>

Camilo Santana afirmou que o comitê gestor do Fies aprovou aumento do teto de custos Crédito: Fernando Madeira

Com isso, o valor atual do teto de custos de R$ 60 mil passará para R$ 78 mil. "Isso significa que 85% dos cursos de medicina do Brasil estão cobertos com esse novo teto", afirmou o titular da Educação em vídeo.>

O programa de financiamento estudantil do governo federal permite que o aluno conclua a graduação sem precisar pagar as mensalidades durante o curso. Com isso, o início do pagamento é adiado para após o período da formatura, com valores proporcionais à renda do aluno.>

>

Metade das vagas disponíveis no programa é destinada para o Fies Social, que é voltado para estudantes inscritos no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal) e que tenham renda familiar de um salário mínimo e meio (R$ 2.277).>

Caso o estudante se enquadre nos critérios do Fies Social, ele terá o financiamento integral da graduação e até 100% dos encargos cobertos pelo programa.>

Em 2024, mais de 1,2 milhões de contratos do programa apresentaram inadimplência, de acordo com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), ligado ao MEC.>

Para participar do programa de financiamento, o candidato deve ter realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, ter alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos em matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e não ter zerado na redação. Além disso, o participante precisa ter renda familiar de até três salários mínimos (R$ 4.554).>

Na última sexta-feira (18), as inscrições para vagas de segundo semestre do Fies foram encerradas. O processo seletivo contava com 74.500 vagas em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares de ensino superior de todo o país.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta