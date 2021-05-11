Renan avalia como muito bom depoimento de presidente da Anvisa à CPI

Relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL). Crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado

O chefe da Anvisa afirmou que declarações contra a vacinação e o isolamento social vão contra o que ele preconiza para o combate ao coronavírus.

Torres também confirmou que esteve em reunião na qual foi proposto um decreto para alterar a burla da hidroxicloroquina e incluir a recomendação para o uso do medicamento no tratamento da Covid-19.