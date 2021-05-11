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CPI da Covid

Renan avalia como muito bom depoimento de presidente da Anvisa à CPI

O relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), destacou as falas de Torres que contrastam com opiniões do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 14:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 14:30
Senador Renan Calheiros
Relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL). Crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado
relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), disse nesta terça-feira (11) considerar muito bom o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O senador destacou as falas de Torres que contrastam com opiniões do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O chefe da Anvisa afirmou que declarações contra a vacinação e o isolamento social vão contra o que ele preconiza para o combate ao coronavírus.
Torres também confirmou que esteve em reunião na qual foi proposto um decreto para alterar a burla da hidroxicloroquina e incluir a recomendação para o uso do medicamento no tratamento da Covid-19.
O diretor afirmou ser contra a indicação da droga em casos da doença por não haver comprovação científica da eficácia. Ele disse ainda que nunca sofreu pressão de Bolsonaro para acelerar ou atrasar a análise do pedido de registro de vacinas e confirmou que há dificuldades no acesso de insumos da China e da Índia.

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