Presidente da Anvisa presta depoimento na CPI da Covid

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, presta depoimento na CPI da Covid, no Senado, nesta terça-feira (11). Ele é o quarto a participar como testemunha da comissão, que apura ações e omissões do governo federal na pandemia do novo coronavírus e uso das verbas repassadas pela União a Estados e municípios. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo.
O depoimento do chefe da Anvisa estava marcado para a tarde da última quinta-feira (6). Mas a audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve início de manhã e terminou à noite, o que acabou inviabilizando a participação de Barra Torres.
Também já prestaram depoimento na CPI os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos na semana passada. O também ex-titular da pasta Eduardo Pazuello estaria na CPI na última quarta (5), mas alegou que teve contato com dois assessores que contraíram a Covid-19, e o depoimento dele foi remarcado para 19 de maio.