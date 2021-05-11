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Comissão no Senado

Presidente da Anvisa presta depoimento na CPI da Covid

Antônio Barra Torres vai ser o quarto depoente na comissão do Senado, que apura ações e omissões do governo federal na pandemia e uso das verbas repassadas pela União a Estados e municípios. Veja ao vivo

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 10:00
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, presta depoimento na CPI da Covid, no Senado, nesta terça-feira (11). Ele é o quarto a participar como testemunha da comissão, que apura ações e omissões do governo federal na pandemia do novo coronavírus e uso das verbas repassadas pela União a Estados e municípios. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo. 
O depoimento do chefe da Anvisa estava marcado para a tarde da última quinta-feira (6). Mas a audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teve início de manhã e terminou à noite, o que acabou inviabilizando a participação de Barra Torres. 
Também já prestaram depoimento na CPI os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos na semana passada. O também ex-titular da pasta Eduardo Pazuello estaria na CPI na última quarta (5), mas alegou que teve contato com dois assessores que contraíram a Covid-19, e o depoimento dele foi remarcado para 19 de maio

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