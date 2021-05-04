Pazuello diz que não pode depor em CPI por estar com suspeita de Covid

Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello estava sem máscara em shopping de Manaus Crédito: Reprodução/ Instagram

Como ministro que mais tempo ficou na pasta durante a pandemia do novo coronavírus – 10 meses – o depoimento de Pazuello, aprovado na semana passada pela CPI, é um dos mais aguardados, por isso, foi o único da semana que a comissão reservou um dia inteiro.

O ex-ministro que estava no comando da pasta no auge da crise da covid-19, deve ser questionado, entre outros assuntos, sobre a falta de oxigênio em Manaus, o número de mortes e infectados pela doença e demora na compra de vacinas.

Com o impedimento de Pazuello, uma nova data deve ser marcada para a ida do ex-ministro ao Senado, visto que muitos senadores resistem à possibilidade de depoimentos remotos. Os parlamentares querem evitar que os convocados recebam orientações sobre como responder às perguntas.