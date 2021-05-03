Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Blindado por bolsonaristas na Câmara, Salles foge de perguntas
Meio Ambiente

Blindado por bolsonaristas na Câmara, Salles foge de perguntas

Nesta segunda-feira (3), Salles esteve durante três horas em audiência pública conjunta das comissões do Meio Ambiente e de Viação e Transportes.

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 19:18
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Protegido pela presidente da comissão do Meio Ambiente, a bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP), o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) aproveitou seu comparecimento no colegiado da Câmara para culpar governos do PT pela redução do Orçamento da pasta e fugir de perguntas sobre a operação da Polícia Federal que apreendeu madeira no Pará.
Nesta segunda-feira (3), Salles esteve durante três horas em audiência pública conjunta das comissões do Meio Ambiente e de Viação e Transportes.

A reunião foi presidida por Zambelli, que, logo no início, deixou claro para o ministro que ele poderia optar por responder apenas a questionamentos dos deputados envolvendo os temas dos requerimentos da audiência -desmatamento, redução do Orçamento do ministério e licenciamento ambiental.

Foi a senha para o ministro ignorar todas as perguntas envolvendo a maior apreensão de madeira da história do país, episódio que levou à troca do delegado Alexandre Saraiva da chefia da Polícia Federal do Amazonas. Na ocasião, Salles, inclusive, saiu em defesa de madeireiros e afirmou que demonizar o trabalho desses empresários só aumentaria o desmatamento.

Na audiência, ao ser questionado sobre o episódio, Salles se recusou a responder. "Com relação a outros temas citados, como disse a nossa presidente, uma vez que não contidos nos requerimentos, eu vou me reservar ao direito de não adentrar neles", disse.

O ministro abriu a audiência defendendo o licenciamento ambiental e afirmando que a regulamentação era de extrema importância para o desenvolvimento econômico sustentável do país.

Veja Também

Cármen manda para PGR notícia-crime de "gravidade incontestável" contra Salles

Citando dados da emissora CNN Brasil, Salles falou sobre a evolução do Orçamento da pasta nos últimos 11 anos. Ele argumentou que, apesar dos três anos seguidos de corte no governo de Jair Bolsonaro (sem partido), a grande redução do ministério se deu entre 2014 (R$ 9 bilhões) e 2015 (R$ 4,5 bilhões), quando o país era comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

"Ou seja, a grande redução orçamentária da área do Meio Ambiente se deu entre os anos de 2014 e 2015, que reduziu a menos da metade o Orçamento que era no ano anterior, de 2014, ou praticamente um terço do que fora em 2013 (R$ 14 bilhões)", disse.

Em outro momento, reiterou que a grande redução proporcional do Orçamento se deu em 2015. "Aí a gente pode ver quem era o presidente da República, que partido que comandava o Brasil, quem era o ministro do Meio Ambiente em 2015 e perguntar para ele ou para ela por que o Orçamento do ministério em 2015 passou a ser um terço do que era um ano antes ou dois anos antes."

Salles também citou o baixo volume de emendas parlamentares para o Meio Ambiente para justificar a falta de recursos da pasta.

O ministro disse ainda que "nem de longe" o desmatamento em 2020 foi recorde no Brasil e citou o desmate maior registrado nos anos de 2004, 2005 e 2006. De agosto de 2019 a julho do ano passado, foram derrubados 11.088 km² de floresta. Em 2004, o pico foi de 27,2 mil km² desmatados.

Veja Também

Renan diz que momento é inadequado para encontro com Lula ou Bolsonaro

Para Salles, o desmatamento está ligado à ausência de oportunidades na região amazônica e as regras de licenciamento ajudariam a melhorar o cenário. "É uma região que tem setores produtivos, mas que sofrem muito com uma série de interpretações equivocadas, excesso de imposição de restrições, excesso de imposições de multas e, muitas vezes, o que acaba gerando é um desemprego, uma pobreza que, por sua vez, gera desrespeito ao meio ambiente."

"Eu tenho essa opinião claramente de que ausência de desenvolvimento econômico sustentável para a região é uma razão relevante, se não a mais relevante, do desrespeito ambiental", disse.

Ao ser questionado por deputados de oposição, Salles fez questão de citar o volume de emendas destinado pelo parlamentar à pasta, gerando críticas de quem era citado. "Ele partiu para o ataque. Usou as emendas individuais impositivas que não são para políticas públicas para atacar deputados", criticou o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP).

Agostinho, que destinou emendas à pasta, foi chamado pelo ministro de ambientalista de palanque. "Está cada vez mais acuado. Vai acabar saindo do ministério preso e pela porta dos fundos", afirmou.

A oposição também criticou Zambelli por não ter informado que a audiência terminaria às 16h.

"Mais uma vez a comissão do Meio Ambiente foi palco do autoritarismo típico dos bolsonaristas, seja por meio da censura imposta por Carla Zambelli a falas de deputadas e deputados, seja por meio do ministro, que, além de ser blindado durante toda a audiência, saiu a hora que bem entendeu, sem responder sobre a relação do governo com crimes ambientais em curso, como a maior apreensão de madeiras ilegais da história recente do Brasil", criticou a deputada Talíria Petrone (RJ), líder do PSOL na Câmara.

"A cara de pau de Salles e Bolsonaro de pedir dinheiro na cúpula do clima enquanto há R$ 3 bilhões do Fundo Amazônia que não são executados se combina com o autoritarismo típico de bolsonaristas expresso na censura a parlamentares hoje", complementou. 

"Haja óleo de peroba. Só impeachment e a CPI contra Salles para dar jeito."

Veja Também

Carla Zambelli reforça tropa de choque de Bolsonaro e gera atritos no Congresso

Insatisfação com presidente se resolve na urna e não com impeachment, diz ministro do STF

Bruno Covas se licencia da prefeitura de São Paulo para tratar câncer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Meio Ambiente Ricardo Salles
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados