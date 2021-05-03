Blindado por bolsonaristas na Câmara, Salles foge de perguntas

Na audiência, ao ser questionado sobre o episódio, Salles se recusou a responder. "Com relação a outros temas citados, como disse a nossa presidente, uma vez que não contidos nos requerimentos, eu vou me reservar ao direito de não adentrar neles", disse.

O ministro abriu a audiência defendendo o licenciamento ambiental e afirmando que a regulamentação era de extrema importância para o desenvolvimento econômico sustentável do país.