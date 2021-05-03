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Relator da CPI

Renan diz que momento é inadequado para encontro com Lula ou Bolsonaro

Lula viajará a Brasília nesta segunda (3) para encontros políticos e correligionários de Calheiros especulavam que os dois fossem se reunir

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:42
Senador Renan Calheiros
Senador Renan Calheiros na CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Ag. Senado
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid-19, disse à reportagem que telefonou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dizer a ele que não acha prudente que eles se encontrem neste momento.
Lula viajará a Brasília nesta segunda (3) para encontros políticos e correligionários de Calheiros especulavam que os dois fossem se reunir.
"Liguei para o Lula e disse que não acho recomendável nos encontrarmos, assim como não acho recomendável um encontro meu com Bolsonaro. Sou o relator da CPI da Covid e preciso ser imparcial", afirmou o senador.
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não procurou Calheiros diretamente, mas ligou para o filho dele há duas semanas, o governador Renan Filho (Alagoas), e pediu que ele avisasse ao pai que tinha a intenção de procurá-lo.
Embora não considere adequado um encontro com o mandatário, o parlamentar afirmou que não recusará diálogo com interlocutores do Palácio do Planalto, exceto por um ministro: Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral).
"Qualquer um do Planalto que quiser me procurar, eu vou receber. O único que terei dificuldades será o Onyx, pois o acho inconfiável", disse. "Onyx não é interlocutor. Força muito a minha natureza", continuou Renan.

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