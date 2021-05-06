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No Senado

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta depoimento na CPI da Covid

É o terceiro depoimento na comissão no Senado. Os ex-ministros Mandetta e Teich já estiveram frente a frente com os senadores nesta semana. Veja o depoimento

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2021 às 10:06
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presta depoimento aos senadores na CPI da Covid nesta quinta-feira (6). Ele é o terceiro a ser ouvido na comissão no Senado na condição de testemunha. Já estiveram frente a frente com os senadores os ex-ministros da pasta Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Veja o depoimento de Queiroga clicando no vídeo abaixo. 
Queiroga é o quarto ministro a comandar o Ministério da Saúde durante a gestão de Jair Bolsonaro (sem partido). Antes dele, também foram titulares da pasta Mandetta, Teich e Eduardo Pazuello, que deve prestar depoimento na CPI no dia 19 de maio
CPI da Covid foi criada para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia de Covid-19 e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por Estados e municípios contra a doença.

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