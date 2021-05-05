Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CPI aprova convocações de Araújo, Wajngarten e secretário de Saúde do AM
Depoimentos agendados

CPI aprova convocações de Araújo, Wajngarten e secretário de Saúde do AM

Na próxima terça (11), os senadores vão ouvir Wajngarten e a presidente da Pfizer no Brasil. Na quinta-feira (13), serão ouvidos Araújo e o representante da União Química

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2021 às 17:49
CPI da Covid investiga omissão do governo no combate à pandemia e o repasse de verbas aos Estados
CPI da Covid investiga omissão do governo no combate à pandemia e o repasse de verbas aos Estados Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senadores que compõem a CPI da Covid aprovaram em bloco nesta quarta (5) requerimentos de convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten, do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, de autoridades estaduais e representantes de laboratórios.
Na próxima terça (11), os senadores vão ouvir Wajngarten e a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez. Os depoimentos previstos para o dia seguinte são dos representantes da Fiocruz e do Instituto Butantan, respectivamente Nísia Trindade Lima e Dimas Covas.
Na quinta-feira (13), serão ouvidos Araújo e o representante da União Química, responsável pela vacina Sputnik V no Brasil, Fernando de Castro Marques.
A CPI também aprovou a convocação do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampello. No entanto, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), não informou quando será seu depoimento.

Veja Também

Renan fala em ministério paralelo e gabinete das sombras no governo Bolsonaro​

Sob pressão da CPI da Covid, Bolsonaro ameaça Supremo e ataca China

Do Val diz que toma medicamentos sem eficácia e é advertido por presidente de CPI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ernesto Araújo Jair Bolsonaro Saúde Amazonas Covid-19 Fabio Wajngarten CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados