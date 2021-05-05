CPI aprova convocações de Araújo, Wajngarten e secretário de Saúde do AM

CPI da Covid investiga omissão do governo no combate à pandemia e o repasse de verbas aos Estados Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Senadores que compõem a CPI da Covid aprovaram em bloco nesta quarta (5) requerimentos de convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten, do ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, de autoridades estaduais e representantes de laboratórios.

Na próxima terça (11), os senadores vão ouvir Wajngarten e a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Diez. Os depoimentos previstos para o dia seguinte são dos representantes da Fiocruz e do Instituto Butantan, respectivamente Nísia Trindade Lima e Dimas Covas.

Na quinta-feira (13), serão ouvidos Araújo e o representante da União Química, responsável pela vacina Sputnik V no Brasil, Fernando de Castro Marques.