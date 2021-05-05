Renan fala em ministério paralelo e gabinete das sombras no governo Bolsonaro​

Renan Calheiros durante a CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

"Estes primeiros depoimentos deixam clara a existência de um ministério paralelo da saúde. Um poder paraestatal, das sombras, um gabinete das sombras, desconhecido, que não apenas aconselha, assessora, mas produz documentos, como a burla na bula, encaminha soluções, como produzir mais cloroquina, e confronta as orientações dos médicos", avaliou.

Para Calheiros, tanto Teich como Luiz Henrique Mandetta , ex-ministro que prestou depoimento na terça (4), deixaram claro que não sabiam que o governo havia determinado aumento da produção de cloroquina e que isso foi feito ao "arrepio do Ministério da Saúde".

"Os dois foram ignorados nas orientações desaconselhando a cloroquina, o isolamento, uso de equipamentos de proteção e divergências sobre o conceito de imunidade de rebanho", afirmou o relator.

O relator também disse que o depoimento de Teich foi "despolitizado", que ele deixou claro que rechaçava políticas negacionistas.