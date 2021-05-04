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Ex-ministro

"Eu não pediria jamais demissão do cargo", diz Mandetta na CPI da Covid

Em depoimento, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) também afirmou que a ordem pelo aumento da produção da cloroquina não saiu do Ministério

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2021 às 14:40
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19 Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) afirmou que jamais pediria demissão do posto. "Cargo de ministro em situação de pandemia, eu tinha um paciente doente", afirmou Mandetta, que foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro em abril do ano passado.
Ele e o presidente se desentenderam publicamente sobre a estratégia de combate à doença. A opção do ex-ministro de manter as orientações da pasta a favor do isolamento social, enquanto o Bolsonaro já se colocava contrário a essas medidas, estremeceu a relação, afetada ainda pela defesa do presidente ao uso da cloroquina em pacientes da covid-19.
Ao ser questionado sobre a ordem pelo aumento da produção da cloroquina para tratamento de pessoas com covid-19, Mandetta afirmou que essa determinação não saiu do Ministério da Saúde, ao menos durante sua gestão.
"A única orientação sobre cloroquina que partiu do Ministério foi sobre o uso compassivo, quando não há outro recurso, para pacientes graves em ambiente hospitalar. A cloroquina tem margem de segurança estreita. Ela tem uma série de reações adversas e cuidados que devem ser feitos", disse Mandetta, segundo quem a determinação de incentivo à produção e uso de cloroquina foi feita à margem da pasta.

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