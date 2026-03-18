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5 atitudes simples do dia a dia que estimulam o cérebro infantil

5 atitudes simples do dia a dia que estimulam o cérebro infantil

Hábitos que parecem pequenos na rotina familiar podem gerar impactos profundos na formação da criança

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Publicado em 18 de março de 2026 às 16:16

Durante as brincadeiras, a criança exercita a criatividade, a resolução de problemas e a imaginação (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Durante as brincadeiras, a criança exercita a criatividade, a resolução de problemas e a imaginação Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

O desenvolvimento do cérebro infantil começa muito antes de a criança falar ou dar os primeiros passos. Cada estímulo recebido no dia a dia — desde uma conversa simples até um momento de brincadeira — contribui diretamente para a formação de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Pequenas atitudes, muitas vezes ignoradas na rotina corrida, têm um impacto muito maior do que se imagina.

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Segundo o neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil André Ceballos, atitudes que parecem pequenas na rotina familiar podem gerar impactos profundos no desenvolvimento da criança. “O cérebro infantil é altamente plástico, ou seja, ele se molda a partir das experiências vividas. Interações positivas, estímulos adequados e vínculos afetivos fortalecem as conexões cerebrais que serão fundamentais ao longo da vida”, explica.

Abaixo, o especialista destaca cinco atitudes simples do dia a dia que pais e tutores podem incorporar para estimular o cérebro das crianças desde os primeiros meses. Confira!

1. Converse desde cedo

Falar com a criança, mesmo que ela ainda não domine a fala, é um estímulo poderoso para o desenvolvimento da linguagem e da compreensão. Narrar atividades do dia a dia, fazer perguntas e responder aos balbucios ajuda a construir conexões importantes no cérebro. “Esse diálogo constante é um dos pilares para o desenvolvimento cognitivo”, afirma André Ceballos.

2. Incentive o brincar livre

Brincar não é apenas diversão: é também aprendizado. Durante as brincadeiras, a criança exercita a criatividade, a resolução de problemas e a imaginação. “O brincar livre permite que a criança explore o ambiente, teste hipóteses e desenvolva autonomia. Esse processo ativa diferentes áreas do cérebro e contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes”, explica o especialista.

O convívio com a leitura na infância fortalece a expressão verbal, desperta a criatividade e aumenta a capacidade de concentração (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)
O convívio com a leitura na infância fortalece a expressão verbal, desperta a criatividade e aumenta a capacidade de concentração Crédito: Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock

3. Estimule a leitura desde a infância

O contato com livros desde cedo favorece o desenvolvimento da linguagem , da imaginação e da capacidade de concentração. “A leitura em voz alta cria um momento de vínculo e também estimula diversas regiões do cérebro responsáveis pela interpretação, memória e construção de significado. A leitura para os bebês pode ser feita desde as primeiras semanas de vida”, destaca o neurocirurgião.

4. Incentive a curiosidade

Crianças naturalmente fazem muitas perguntas e isso não deve ser repreendido, mas, sim, valorizado. Estimular a curiosidade é uma forma de desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de aprendizado. “Quando a criança pergunta e recebe respostas, ela aprende a organizar pensamentos e a compreender melhor o mundo ao seu redor”, diz o médico.

5. Garanta tempo de qualidade com os pais

Mais importante do que a quantidade de tempo é a qualidade das interações. Momentos de atenção plena, sem distrações como celulares ou televisão, fortalecem o vínculo e estimulam o desenvolvimento emocional. “O cérebro da criança se desenvolve em um ambiente de relações seguras e afetuosas. Quando os pais estão presentes e atentos, eles ajudam a construir bases emocionais e cognitivas sólidas”, conclui André Ceballos.

Por fim, essas atitudes, quando incorporadas à rotina familiar, contribuem não apenas para o desenvolvimento intelectual, mas também para a formação emocional e social da criança. Pequenos estímulos no dia a dia podem fazer grande diferença ao longo da vida.

Por Alice Veloso

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