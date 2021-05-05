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  • Ex-ministro da Saúde Teich presta depoimento na CPI da Covid
Comissão no Senado

Ex-ministro da Saúde Teich presta depoimento na CPI da Covid

Nelson Teich é o segundo a prestar depoimento na comissão instalada no Senado. Ele sucedeu Mandetta na chefia do Ministério da Saúde e ficou menos de um mês no cargo. Reveja o depoimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2021 às 10:03

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 10:03

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich, segundo titular da pasta no governo Jair Bolsonaro, presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira (5). Ele é o segundo a participar da comissão como testemunha. Nesta terça (4), a comissão ouviu, por mais de sete horas, o também ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Veja o vídeo clicando abaixo. 
Nelson Teich seria ouvido na terça-feira, após Mandetta, mas o depoimento foi remarcado para esta quarta. Durante a sessão, os parlamentares também adiaram, para o próximo dia 19, o comparecimento de Eduardo Pazuello, marcado para esta quarta. O general do Exército pediu para não comparecer por ter tido contato com pessoas que contraíram Covid-19.
Teich comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês, entre 17 de abril e 15 de maio do ano passado. Ele deixou o cargo após divergências com Bolsonaro sobre políticas a serem adotadas contra o novo coronavírus.

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