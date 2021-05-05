Ex-ministro da Saúde Teich presta depoimento na CPI da Covid

O ex-ministro da Saúde Nelson Teich, segundo titular da pasta no governo Jair Bolsonaro, presta depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira (5). Ele é o segundo a participar da comissão como testemunha. Nesta terça (4), a comissão ouviu, por mais de sete horas, o também ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Veja o vídeo clicando abaixo.
Nelson Teich seria ouvido na terça-feira, após Mandetta, mas o depoimento foi remarcado para esta quarta. Durante a sessão, os parlamentares também adiaram, para o próximo dia 19, o comparecimento de Eduardo Pazuello, marcado para esta quarta. O general do Exército pediu para não comparecer por ter tido contato com pessoas que contraíram Covid-19.
Teich comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês, entre 17 de abril e 15 de maio do ano passado. Ele deixou o cargo após divergências com Bolsonaro sobre políticas a serem adotadas contra o novo coronavírus.