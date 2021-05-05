Mandetta aponta desprezo de Bolsonaro pela ciência, e Renan lista "revelações graves"

Mandetta disse ter a "impressão" de que o governo buscava a imunidade de rebanho como estratégia para vencer a pandemia.

"A impressão que eu tenho era que era alguma coisa nesse sentido, o principal convencimento, mas eu não posso afirmar, tem que perguntar a quem de direito", afirmou o ex-ministro, que disse sempre ter se balizado pela ciência.