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"Tratamento precoce"

Senador bolsonarista chama professor da Ufes para depor na CPI da Covid

Marcos Rogério (DEM) protocolou requerimento convocando professor do Departamento de Física defensor do "tratamento precoce" contra Covid-19

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 10:52

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

01 mai 2021 às 10:52
Reunião da CPI da Covid
Reunião da CPI da Covid: requerimentos de convocação ainda têm que ser aprovados pelo colegiado Crédito: Jefferson Rudy/Ag. Senado
O senador bolsonarista Marcos Rogério (DEM-RO), que faz parte da CPI da Covid, protocolou um requerimento para convocar o professor da Ufes Francisco Guilherme Emmerich a prestar depoimento na comissão, na condição de especialista.
Emmerich é físico e defensor do “tratamento precoce” para Covid-19. Ele é também autor de um artigo que associa a queda de mortes pela doença no Pará ao uso de ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos que não têm eficácia comprovada cientificamente contra o novo coronavírus.
O requerimento ainda não foi apreciado pela comissão. Caso ele seja aprovado, o professor pode optar por não depor. Atualmente, Emmerich está aposentado, mas atua como professor voluntário no Departamento de Física da universidade.

PEDIDO DE CONVOCAÇÃO

O pedido de convocação foi protocolado no dia 28 de abril. No documento, o senador Marcos Rogério reafirma o papel da CPI em “esclarecer os fatos no tocante ao colapso da saúde no Estado do Amazonas” e menciona que “pesquisas científicas vêm sendo construídas “em cima de casos, dados e estatísticas” para entender a doença e buscar protocolos para o atendimento de infectados.
O parlamentar não deixa claro o motivo pelo qual Emmerich está sendo convidado a depor, apenas diz que é uma pessoa com conhecimento e que “tem muito a colaborar”.
Marcos Rogério cita o professor como pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, cargo que ele não exerce mais, desde 2012.
O professor Francisco Emmerich é formado em Física e Engenharia Elétrica pela Ufes e tem Doutorado em Física pela Unicamp. Durante oito anos (2004-2012) atuou como Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Espírito Santo.
Segundo o portal da Ufes, ele tem experiência na área de Ciência e Engenharia de Materiais, com ênfase em Materiais Não-Metálicos.

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Em março deste ano, Emmerich publicou um artigo na Revista International Journal of Environmental Research and Public Health comparando a evolução das mortes pela Covid-19 no Amazonas e no Pará durante a segunda onda da pandemia.
O professor aponta para “um possível papel” exercido pelo uso de ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina na diferença dos resultados nos Estados. Em maio do ano passado, o governo do Pará anunciou a distribuição desses medicamentos para a população.
Em vídeos publicados nas redes sociais, Emmerich também afirma que o tratamento precoce contra da Covid-19 salva vidas. Apesar da afirmação, não há comprovação científica da eficácia dos medicamentos para combater a doença.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda o chamado tratamento precoce e autoridades de saúde têm alertado para efeitos colaterais graves. Mesmo assim, o governo Bolsonaro faz propaganda dos medicamentos desde o início da pandemia. 
Procurado pela reportagem, o professor Francisco Emmerich informou, por meio da assessoria de imprensa da Ufes, que prefere não conceder entrevista antes de o pedido de convocação para depor na CPI ser aprovado pelo colegiado.
"Tendo em vista a minha indicação para depor na CPI, que poderá ser aprovada ou não, não acho apropriado eu fazer depoimentos sobre o meu trabalho à imprensa neste momento. Reitero que, com satisfação, poderei dar uma entrevista no futuro", registrou em nota. 

ALA GOVERNISTA

Marcos Rogério é vice-líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele é um dos quatro integrantes da CPI da Covid que faz parte da ala governista. Embora sejam minoria – 4 entre 11 – os parlamentares alinhados ao Palácio do Planalto têm tentado desviar o foco da comissão solicitando informações a Estados e municípios referentes à aplicação de recursos federais no combate à Covid-19.
Em alinhamento com a estratégia do Planalto, Marcos Rogério já pediu oitivas com três governadores: Wilson Lima, do Amazonas; Rui Costa, da Bahia; e Helder Barbalho, do Pará.
enador Marcos Rogério (DEM) integra o grupo da CPI da Covid
Senador Marcos Rogério (DEM) integra o grupo da CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy
A CPI foi criada para investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia no país e na crise sanitária no Amazonas. Mas, após pressão de parlamentares governistas, o escopo foi ampliado.
O senador Marcos Rogério foi procurado pela reportagem, via assessoria de imprensa, para explicar os motivos do pedido de convocação do professor Francisco Emmerich para depor na CPI da Covid. Até a publicação deste texto, ele não havia se manifestado. 

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