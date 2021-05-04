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CPI da Covid

Depoimento de Pazuello é remarcado para o dia 19 de maio

Ex-ministro seria ouvido nesta quarta (5), mas a Secretaria-Geral do Exército informou que ele teve contato com servidores do Poder Executivo que foram diagnosticados com Covid-19

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 17:43

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 mai 2021 às 17:43
Eduardo Pazuello, ministro da Saúde
Eduardo Pazuello foi ministro da Saúde Crédito: Anderson Riedel/PR
O depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid  foi remarcado para o dia 19 de maio, que cairá em uma quarta-feira. O presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM), sugeriu a data e a submeteu à votação simbólica dos membros.
Pazuello seria ouvido amanhã (5) na CPI, mas um ofício da Secretaria-Geral do Exército informou que o ex-ministro teve contato com dois servidores do Poder Executivo que foram diagnosticados com Covid-19. Com isso, a participação de Pazuello na CPI foi remarcada para daqui 15 dias, após a sua quarentena.
O ex-ministro chegou a sugerir a alternativa de manter o seu depoimento na data original, mas feita de maneira remota. Aziz, no entanto, fez questão da presença do ex-ministro no plenário da comissão.
Eduardo Pazuello, que comandou o Ministério da Saúde por dez meses durante a pandemia, deve ser questionado, entre outros assuntos, sobre o problema da falta de oxigênio em Manaus, o número de mortos e infectados pela doença e a demora na compra de vacinas.

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